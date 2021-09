Quelles séries débutent cette semaine ? The Morning Show, Sex Education, Emmy Awards, The Last Symbol et plus

La rentrée des networks se profile à l’horizon, puisque la cérémonie des Emmy Awards prend place dimanche prochain. En attendant, les services de streaming ne manque toujours pas de nouveautés.

On commence par l’adaptation du comics Y: The Last Man sur FX on Hulu qui arrive la semaine prochaine sur Disney+ en France. Sur la même plateforme, B.J. Novak de The Office lance une anthologie intitulée The Premise qui parle de sujets… contemporains. Dans un autre registre, Peacock adapte “Le Symbole perdu” de Dan Brown dans The Last Symbol, Paramount+ a une nouvelle série d’animation intitulée The Harper House sur une famille s’installant dans une vieille maison à rénover.

Il y a également des retours notables comme la saison 2 de The Morning Show sur Apple TV+, la saison 3 de Sex Education sur Netflix ou encore la saison 2 de All Creatures Great And Small sur la chaine anglaise Channel 5.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 13 septembre

Y: The Last Man (saison 1 – FX on Hulu)

Alma’s Not Normal (saison 2 – BBC Two)

Jeudi 16 septembre

The Premise (saison 1 – FX on Hulu)

Dan Brown’s The Lost Symbol (saison 1 – Peacock)

The Harper House (saison 1 – Paramount+)

Tacoma FD (saison 3 – TruTV)

All Creatures Great And Small (saison 2 – Channel 5)

He-Man and The Masters of The Universe (saison 1 – Netflix)

Vendredi 17 septembre

The Morning Show (saison 2 – Apple TV+)

Do, Re & Mi (saison 1 – Prime Vidéo)

Sex Education (saison 3 – Netflix)

Chicago Party Aunt (saison 1 – Netflix)

Squid Game (saison 1 – Netflix)

Dimanche 19 septembre

73rd Emmy Awards (special – CBS)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 13 septembre

Ghosts (saison 3 – BBC One)

Stephen (saison 1 – ITV)

Mardi 14 septembre

Miracle Workers (saison 3 – TBS)

The Oval (saison 2 – BET)

Vendredi 17 septembre

SurrealEstate (saison 1 – SyFy)

Dimanche 19 septembre

Fantasy Island (saison 1 – FOX)

