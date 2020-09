Quelles séries débutent cette semaine ? Ratched, Baby, Criminal: UK, Emmy Award, The Third Days et plus

Habituellement, nous devrions découvrir une nouvelle saison d’American Horror Story, mais ce n’est pas le cas cette année. Pour une histoire horrifiante, il faudra donc se tourner vers une autre création de Ryan Murphy avec Ratched qui explore le passé de la fameuse infirmière de Vol au-dessus d’un nid de coucou avec Sarah Paulson dans le premier rôle.

La télévision américaine n’est pas en reste, puisque HBO a deux nouvelles séries sur son programme du lundi soir. La première est The Third Day avec Jude Law et Naomie Harris par le créateur d’Utopia qui parle d’une île où il se produit des choses étranges et dangereuses. La seconde est la série européenne We Are Who We Are créée par Luca Guadagnino qui suit deux adolescents sur une base militaire en Italie. Ce lundi, notons également que TBS diffuse le 300ème épisode d’American Dads !

Au niveau des retours, nous avons Archer qui se lance dans sa saison 11 et ramène son espion à son ancien statu quo. Sur Netflix, Baby revient pour sa troisième et dernière saison, tandis que Criminal: UK nous propose 4 nouveaux interrogatoires sous tension. Sur Hulu, c’est Pen15 qui entame sa saison 2.

Dimanche, ce n’est pas une série, mais c’est à propos des séries, puisque c’est la 72ème édition des Emmy Awards.

Terminons en Angleterre avec la diffusion sur trois jours consécutifs sur ITV de la mini-série Des qui nous raconte l’histoire vraie d’un tueur en série britannique joué par David Tennant.

Nouveautés & retours

Lundi 14 septembre

The Third Day (mini – HBO)

We Are Who We Are (saison 1 – HBO)

Des (mini – ITV)

Mercredi 16 septembre

Archer (saison 11 – FXX)

Criminal: UK (saison 2 – Netflix)

Baby (saison 3 – Netflix)

Jeudi 17 septembre

Spides (saison 1 – Crackle)

Le dernier mot (saison 1 – Netflix)

Vendredi 18 septembre

PEN15 (saison 2a – Hulu)

Ratched (saison 1 – Netflix)

Dimanche 20 septembre

Us (saison 1 – BBC One)

72nd Emmy Awards (special – ABC)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mercredi 16 septembre

Des (mini – ITV)

