Quelles séries débutent cette semaine ? Doom Patrol, Dear White People, Goliath, BMF, FBI, Chicago, NCIS et plus

C’est la rentrée des networks ! Après une saison mouvementée, c’est une sorte de retour à la normale, en particulier quand on voit le peu de nouveautés annoncées pour cet automne et l’extension des franchises (une nouvelle série FBI et une nouvelle NCIS…).

Sur les services de streaming, il y a également de l’activité. AppleTV+ lance son ambitieuse adaptation de Fondation (basée sur les livres d’Isaac Asimov), tandis qu’Amazon Prime Vidéo lance la quatrième et dernière saison de Goliath qui oppose Billy Bob Thornton à J.K. Simmons, tout un programme. Autre saison 4 qui sert de conclusion, Dear White People revient enfin sur Netflix pour faire ses adieux. La plateforme propose également la nouvelle série Midnight Mass du créateur de The Haunting of Hill House (et Bly Manor), ainsi que le thriller espagnol Jaguar, la Française Braqueurs, la série et la saison 2 de Blood & Water. Sur HBO Max, nous avons le retour de la Doom Patrol qui entame donc sa saison 3, alors que Shudder ramène Creepshow, également pour une saison 3.

Du côté du câble, Starz boucle la première saison de Power Book III et lance une nouvelle production de 50 Cent, BMF – une autre série de gangsters qui débute cette fois dans les ’80s. De son côté, AMC lance la seconde et ultime saison de The Walking Dead: World Beyond.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 20 septembre

The Neighborhood (saison 4 – CBS)

Bob Hearts Abishola (saison 3 – CBS)

NCIS (saison 19 – CBS)

NCIS: Hawai’i (saison 1 – CBS)

Ordinary Joe (saison 1 – NBC)

Jann (saison 3 – CTV)

9-1-1 (saison 5 – FOX)

The Big Leap (saison 1 – FOX)

Teenage Euthanasia (saison 1 – Adult Swim)

Manhunt (saison 2 – ITV)

Mardi 21 septembre

FBI (saison 4 – CBS)

FBI: Most Wanted (saison 3 – CBS)

FBI: International (saison 1 – CBS)

New Amsterdam (saison 4 – NBC)

The Resident (saison 5 – FOX)

Our Kind of People (saison 1 – FOX)

Mercredi 22 septembre

The Goldbergs (saison 9 – ABC)

The Wonder Years (saison 1 – ABC)

The Conners (saison 4 – ABC)

Home Economics (saison 2 – ABC)

A Million Little Things (saison 4 – ABC)

Chicago Med (saison 7 – NBC)

Chicago Fire (saison 10 – NBC)

Chicago PD (saison 9 – NBC)

Dear White People (saison 4 – Netflix)

Jaguar (saison 1 – Netflix)

Jeudi 23 septembre

Law & Order: SVU (saison 23 – NBC)

Law & Order: Organized Crime (saison 2 – NBC)

Doom Patrol (saison 3 – HBO Max)

Creepshow (saison 3 – Shudder)

Bangkok Breakings (saison 1 – Netflix)

Vendredi 24 septembre

Goliath (saison 4 – Amazon Prime Vidéo)

Foundation (saison 1 – Apple TV+)

Midnight Mass (saison 1 – Netflix)

Blood & Water (saison 2 – Netflix)

Kota Factory (saison 2 – Netflix)

Braqueurs, la série (saison 1 – Netflix)

Dimanche 26 septembre

The Rookie (saison 4 – ABC)

BMF (saison 1 – Starz)

Les Simpson (saison 33 – FOX)

The Great North (saison 2 – FOX)

Bob’s Burgers (saison 12 – FOX)

Les Griffin (saison 20 – FOX)

The Walking Dead: World Beyond (saison 2 – AMC)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 20 septembre

Reservation Dogs(saison 1 – FXonHulu)

Mardi 21 septembre

Annika (saison 1 – Alibi)

Mercredi 22 septembre

Nine Perfect Strangers (saison 1 – Hulu)

Jeudi 23 septembre

The Other Two (saison 2 – HBO Max)

Manhunt (saison 2 – ITV)

Dimanche 26 septembre

Power Book III: Raising Kanan (saison 1 – Starz)

Vigil (saison 1 – BBC One)

