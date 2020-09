Quelles séries débutent cette semaine ? Utopia, Fargo, The Comey Rule, Téhéran et plus

En temps normal, cette semaine serait celle de la rentrée des networks américains. Ce n’est donc pas le cas. FOX a tout de même des lancements, entre Filty Rich qui était à l’origine prévue pour le printemps dernier et les séries d’animations qui n’ont pas été affectées par la pandémie.

Pour le reste, nous avons Amazon Prime Vidéo qui lance son remake de la série britannique Utopia avec notamment John Cusack et Rainn Wilson au casting, tandis que Showtime propose sa mini-série en deux parties The Comey Rule avec Jeff Daniels et Brendan Gleeson qui revient sur un passage marquant des années Trump, donc de l’histoire récente.

Enfin, après une longue attente, l’anthologie Fargo est finalement de retour avec sa saison 4 qui réunit comme toujours un beau casting (Chris Rock, Jason Schwartzman, Jessie Buckley, Ben Whishaw, Timothy Olyphant…) pour offrir une histoire complète.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines.

Nouveautés & retours

Lundi 21 septembre

Filthy Rich (saison 1 – FOX)

Ghost (saison 2 – BBC One)

Vendredi 25 septembre

Utopia (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Sneakerheads (saison 1 – Netflix)

Téhéran (saison 1 – Apple TV+)

The School Nurse Files (saison 1 – Netflix)

Dimanche 27 septembre

The Comey Rule (mini – Showtime)

The Simpsons (saison 32 – FOX)

Bless the Harts (saison 2 – FOX)

Bob’s Burgers (saison 11 – FOX)

Family Guy (saison 19 – FOX)

Fargo (saison 4 – FX)

Et ce qui se termine cette semaine :

Rien!

