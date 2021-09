Quelles séries débutent cette semaine ? Grey’s Anatomy, Maid, La Brea, Big Sky, Magnum et plus

La rentrée des networks se poursuit, notablement sur ABC cette semaine. La chaine américaine ramène ainsi quelques poids lourds comme Grey’s Anatomy, Station 19, Big Sky et The Good Doctor.

De son côté, CBS relance sa soirée du vendredi qui se compose désormais de S.W.A.T., Magnum et toujours Blue Bloods. Enfin, NBC nous introduit à La Brea, une série au concept original, puisqu’une énorme crevasse s’ouvre au milieu de Los Angeles et entraine ceux qui sont tombés dedans dans un monde plein de dinosaures.

Sur Netflix, nous avons la saison 2 de Love 101 et quelques nouveautés comme Maid avec Margaret Qualley en jeune mère célibataire qui tente de subvenir aux besoins de sa famille en travaillant en tant que femme de ménage, mais aussi le thriller scandinave Octobre et le drame social italien Luna Park. Sur Amazon Prime Vidéo, puisque le mois d’octobre débute, c’est le retour de Welcome to the Blumhouse.

Sur AMC+, la première partie de la dernière saison de The Walking Dead se termine, tandis que la seconde et ultime saison du spin-off The Walking Dead: World Beyond débute sur AMC.

Enfin, du côté de l’Angleterre, nous avons la saison 2 de la comédie The Goes Wrong Show, un nouveau drame à la Broadchurch avec Hollington Drive sur ITV qui met en scène Anna Maxwell Martin et Rachael Stirling. De son côté, BBC One nous propose le drame historique Riley Road qui nous ramène en 1962 pour parler de l’émergence des néo-nazis en Angleterre.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines.

Nouveautés & retours

Lundi 27 septembre

The Good Doctor (saison 5 – ABC)

The Goes Wrong Show (saison 2 – BBC One)

Mardi 28 septembre

La Brea (saison 1 – NBC)

Mercredi 29 septembre

Octobre (saison 1 – Netflix)

Hollington Drive (saison 1 – ITV)

Hitmen (saison 2 – Sky Showcase)

Jeudi 30 septembre

Station 19 (saison 5 – ABC)

Grey’s Anatomy (saison 18 – ABC)

Big Sky (saison 2 – ABC)

Luna Park (saison 1 – Netflix)

Love 101 (saison 2 – Netflix)

Cake (saison 5 – FXX)

Vendredi 1er octobre

Maid (saison 1 – Netflix)

S.W.A.T. (saison 5 – CBS)

Magnum P.I. (saison 4 – CBS)

Blue Bloods (saison 12 – CBS)

Welcome to the Blumhouse (saison 2 – Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 3 octobre

Riley Road (saison 1 – BBC One)

The Walking Dead: World Beyond (saison 2 – AMC)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mercredi 29 septembre

Code 404 (saison 2 – Sky Showcase)

Vendredi 1er octobre

Mr. Corman (saison 1 – AppleTV+)

Ted Lasso (saison 2 – AppleTV+)

Dynasty (saison 4 – The CW)

Dimanche 3 octobre

The Walking Dead (saison 11a – AMC+)

Animal Kingdom (saison 5 – TNT)

Billions (saison 5 – Showtime)

