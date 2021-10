Quelles séries débutent cette semaine ? Young Sheldon, Les Experts, On My Block, One of Us is Lying, Fear The Walking Dead et plus

Cette semaine, On My Block et Family Business sont de retour pour faire leurs adieux. Sur The CW, c’est The Outpost qui se conclut définitivement. Malgré cela, les jours qui viennent sont chargés en débuts, car le reste des séries CBS font leur rentrée, notamment Young Sheldon et les comédies du jeudi, mais également les célèbres experts de Vegas, puisque la franchise CSI a le droit à son revival.

Au niveau des nouveautés, Peacock propose One of Us is Lying, une sorte de Breakfast Club Murder Mystery, tandis que CBS lance le remake américain de la comédie anglaise Ghosts et que Netflix met en ligne une sitcom intitulée Pretty Smart, le thriller mexicain Au nom de la vengeance et la série allemande The Billion Dollar Code.

AMC+ remplace The Walking Dead par Fear The Walking Dead saison 7, la saison 3 de Brassic débute sur Sky Max et la saison 1 de Leverage: Redemption reprend sur IMDb TV.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement la page des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 4 octobre

On My Block (saison 4 – Netflix)

Mercredi 6 octobre

CSI: Vegas (saison 1 – CBS)

Brassic (saison 3 – Sky Max)

Au nom de la vengeance (saison 1 – Netflix)

Jeudi 7 octobre

Young Sheldon (saison 5 – CBS)

United States of Al (saison 2 – CBS)

Ghosts (saison 1 – CBS)

Bull (saison 6 – CBS)

One of Us is Lying (saison 1 – Peacock)

The Billion Dollar Code – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 8 octobre

Nancy Drew (saison 3 – The CW)

Leverage: Redemption (saison 1b – IMDb TV)

Pretty Smart (saison 1 – Netflix)

Family Business – Saison 3 (Netflix)

Acapulco (saison 1 – Apple TV+)

Dimanche 10 octobre

The Equalizer (saison 2 – CBS)

NCIS: Los Angeles (saison 13 – CBS)

SEAL Team (saison 5 – CBS)

Fear The Walking Dead (saison 7 – AMC+)

The Larkins (saison 1 – ITV)

Angela Black (saison 1 – ITV)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 5 octobre

Silent Witness (saison 24 – BBC One)

Mercredi 6 octobre

Turner & Hooch (saison 1 – disney+)

What If…? (saison 1 – disney+)

Riverdale (saison 5 – The CW)

In The Dark (saison 3 – The CW)

Archer (saison 12 – FXX)

Jeudi 7 octobre

The Premise (saison 1 – FX on Hulu)

The Outpost (saison 4 – The CW)

Vendredi 8 octobre

Ted Lasso (saison 2 – Apple TV+)

Welcome to the Blumhouse (saison 2 – Amazon Prime Vidéo)

Wolfe (saison – Sky Showcase)

Dimanche 10 octobre

Evil (saison 2 – Paramount+)

Heels (saison 1 – Starz)

Scenes From a Marriage (saison 1 – HBO)

Work in Progress (saison 2 – Showtime)