Quelles séries débutent cette semaine ? The Haunting of Bly Manor, Supernatural, The Right Stuff, The Spanish Princess…

Il y a un an, la saison 15 de Supernatural débutait sur The CW. Elle devait nous mener à une fin que nous n’avons toujours pas vue. Cette semaine, la saison 15 revient donc sur la chaine américaine et nous allons finalement pouvoir découvrir la conclusion dans les semaines à venir. Plus que 7 épisodes. Notons que ces inédits sont proposés avec la saison 3 de The Outpost.

Autres retours notables cette semaine, celui de Fear The Walking Dead qui entame sa saison 6 sur AMC ainsi que celui de The Spanish Princess qui revient avec sa saison 2 sur StarzPlay. Netflix propose de son côté The Haunting of Bly Manor, par l’équipe de Hill House, une nouvelle histoire de maison hantée.

Du côté des nouveautés, AMC a une anthologie de science-fiction intitulée Soulmates sur des personnes pouvant décider si elles veulent ou non rencontrer leur âme sœur. Sur Disney+, nous avons The Right Stuff (L’étoffe des héros) qui revient sur l’histoire vraie des débuts du programme spatial américain. Enfin, FOX lance finalement Next, un techno thriller avec John Slattery, tandis que NBC diffuse la comédie Connecting… sur un groupe d’amis communicant par vidéo durant le confinement.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 5 octobre

Soulmates (saison 1 – AMC)

Pure (saison 2 – CBC)

Adult Material (saison 1 – Chanel 4)

Mardi 6 octobre

Next (saison 1 – FOX)

Mercredi 7 octobre

Trickster (saison 1 – CBC)

To The Lake (saison 1 – Netflix)

Jeudi 8 octobre

Supernatural (saison 15b – The CW)

The Outpost (saison 3 – The CW)

Connecting… (saison 1 – NBC)

Vendredi 9 octobre

The Right Stuff (saison 1 – Disney+)

The Haunting of Bly Manor (mini-série – Netflix)

Dimanche 11 octobre

Fear The Walking Dead (saison 6 – AMC)

The Spanish Princess (saison 2 – Starz)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 6 octobre

All Creatures Great and Small (saison 1 – Channel 5)

Jeudi 8 octobre

Star Trek: Lower Decks (saison 1 – CBS All Access)

I Hate Suzie (saison 1 – Sky Atlantic)

Vendredi 9 octobre

The Boys (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Room 104 (saison 4 – HBO)

Dimanche 11 octobre

Us (mini – BBC One)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.