Quelles séries débutent cette semaine ? Succession, You, The Sinner, Dopesick, Chucky, Another Life, Legacies et plus

Cette semaine est marquée par le retour de quelques séries populaires. Nous avons donc la saison 3 de Succession sur HBO (et OCS en France), celle de You sur Netflix, la saison 4 de The Sinner sur USA Network et la saison 2 de Hightown sur StarzPlay et celle d’Another Life sur Netflix.

Il n’a pas été nécessaire d’attendre plus de quelques semaines pour Legends of Tomorrow (saison 7) et Batwoman (saison 3) qui sont également de retour. The CW relance aussi Legacies (saison 4).

Au rayon des nouveautés, nous avons la mini-série Dopesick su Hulu (Disney+ en France) qui nous parle des dérives de l’industrie pharmaceutique, tandis que Guilty Party sur Paramount+ met Kate Beckinsale dans la peau d’une journaliste à la réputation à refaire qui se focalise sur une affaire de meurtre compliquée.

Le mois de l’horreur se poursuit avec quelques franchises se dérivant en séries. Nous avons ainsi Souviens-toi… l’été dernier sur Amazon Prime Vidéo, les zombies de Day of the Dead sur SyFy, la poupée tueuse Chucky sur SyFy (et USA Network) et une adaptation des romans de R.L. Stine dans De l’autre côté (Just Beyond) sur Disney+.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 11 octobre

The Baby-sitters Club (saison 2 – Netflix)

Mardi 12 octobre

House of Payne (saison 8 – BET)

Assisted Living (saison 2 – BET)

The Oval (saison 3 – BET)

Chucky (saison 1 – SyFy/USA)

Mercredi 13 octobre

Legends of Tomorrow (saison 7 – The CW)

Batwoman (saison 3 – The CW)

The Sinner (saison 4 – USA Network)

Dopesick (mini – Hulu)

Just Beyond (saison 1 – Disney+)

Twenties (saison 2 – BET)

Sistas (saison 3b – BET)

Jeudi 14 octobre

Legacies (saison 4 – The CW)

B Positive (saison 2 – CBS)

Another Life (saison 2 – Netflix)

Carl Weber’s The Family Business (saison 3 – BET+)

Covenant (saison 1 – ALLBLK)

Guilty Party (saison 1 – Paramount+)

Guilt (saison 2 – BBC Two)

Vendredi 15 octobre

Souviens-toi… l’été dernier (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Day of the Dead (saison 1 – SyFy)

You (saison 3 – Netflix)

My Name (saison 1 – Netflix)

Les petites choses (saison 4 – Netflix)

COBRA (saison 2 – Sky Max)

Samedi 16 octobre

The Madame Blanc Mysteries (saison 1 – Channel 5)

Dimanche 17 octobre

Hightown (saison 2 – Starz)

Succession (saison 3 – HBO)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 11 octobre

The L Word: Generation Q (saison 2 – Showtime)

Roswell, New Mexico (saison 3 – The CW)

Social Society (saison 1 – ALLBLK)

Mardi 12 octobre

Britannia (saison 3 – Sky Atlantic)

Mercredi 13 octobre

Awkwafina is Nora From Queens (saison 2 – Comedy Central)

Hitmen (saison 2 – Sky Comedy)

Jeudi 14 octobre

Star Trek: Lower Decks (saison 2 – Paramount+)

Vendredi 15 octobre

See (saison 2 – Apple TV+)

Dimanche 17 octobre

Chesapeake Shores (saison 5 – Hallmark)