Quelles séries débutent cette semaine ? Locke & Key, Invasion, The Girl in the Woods, The Blacklist, Insecure et plus

Cette semaine, c’est une nouvelle étape historique que franchit la série New York Unité Spéciale (Law & Order: Special Victims Unit), puisqu’elle atteint à son 500ème épisode. À ce stade, la question qui se pose est surtout : jusqu’où ira-t-elle ? Autre série à passer un tel cap, bien que plus petit, c’est Chicago Fire qui arrive à son épisode 200.

Au niveau des lancements de la semaine, nous avons le retour de Locke & Key sur Netflix avec sa saison 2, mais aussi la cinquième et dernière saison d’Insecure, diffusée en duo avec la saison 11 de Curb Your Enthusiasm. Et jeudi, The Blacklist entame sa saison 9 ! La première sans Megan Boone. En Angleterre, nous avons la saison 6 de Shetland.

Au rayon des nouveautés, ABC lance le soap musical Queens, tandis qu’Apple TV+ nous propose Invasion avec Sam Neill et des envahisseurs venus d’ailleurs. Enfin, Peacock poursuit son mois de l’horreur avec The Girl in the Woods.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mardi 19 octobre

Queens (saison 1 – ABC)

Games People Play (saison 2 – BET)

Mercredi 20 octobre

Shetland (saison 6 – BBC One)

Jeudi 21 octobre

The Blacklist (saison 9 – NBC)

Bruh (saison 2 – BET+)

The Girl in the Woods (saison 1 – Peacock)

Julien Bam en plein bug (saison 1 – Netflix)

Vendredi 22 octobre

Invasion (saison 1 – Apple TV+)

Locke & Key (saison 2 – Netflix)

Adventure Beast (saison 1 – Netflix)

Inside Job (saison 1 – Netflix)

Maya, Princesse Guerrière – Saison 1 (Netflix)

The King’s Affection – Saison 1 (Netflix)

More than Blue: the series – Saison 1 (Netflix)

Dimanche 24 octobre

Insecure (saison 5 – HBO)

Curb Your Enthusiasm (saison 11 – HBO)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 18 octobre

Alma’s Not Normal (saison 1 – BBC Two)

Mardi 19 octobre

Only Murders in the Building (saison 1 – Hulu)

Mercredi 20 octobre

American Horror Story (saison 10 – FX)

Hollington Drive (saison 1 – ITV)

Jeudi 21 octobre

One of Us is Lying (saison 1 – Peacock)

Titans (saison 3 – HBO Max)

All Creatures Great and Small (saison 2 – Channel 5)

Vendredi 22 octobre

Truth Be Told (saison 2 – Apple TV+)

Grantchester (saison 6 – ITV)

Dimanche 24 octobre

Ridley Road (saison 1 – BBC One)