Quelles séries débutent cette semaine ? The Undoing, Le jeu de la dame, black-ish, The Conners et plus

Maintenant que Lovecraft Country est terminée, HBO enchaine avec The Undoing, une nouvelle mini-série mettant en scène Nicole Kidman et scénarisée par David E. Kelley — une mini-réunion Big Little Lies donc pour une histoire de troubles domestiques sous forme de thriller à rebondissements.

Du côté de Netflix, nous aurons Anya Taylor-Joy en tête d’affiche de la mini-série Le jeu de la dame (The Queen’s Gambit) sur une prodige des échecs à la vie tourmentée, mais aussi une série de guerre historique allemande avec The Barbarians et un thriller espagnol avec La Disparition de Soledad.

Sur ABC, c’est finalement la rentrée de l’automne pour les comédies du mercredi avec les retours de The Goldbergs (saison 8), The Conners (saison 3) et black-ish (saison 7).

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mardi 20 octobre

Out of Her Mind (saison 1 – BBC Two)

Mercredi 21 octobre

The Goldbergs (saison 8 – ABC)

The Conners (saison 3 – ABC)

black-ish (saison 7 – ABC)

Vendredi 23 octobre

Le jeu de la dame (mini-série – Netflix)

La Disparition de Soledad (saison 1 – Netflix)

The Barbarians (saison 1 – Netflix)

Dimanche 25 octobre

The Undoing (mini-série – HBO)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 19 octobre

The Third Day (mini – HBO)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.