Quelles séries débutent cette semaine ? Doctor Who, 4400, All American, Walker, Love Life, Luis Miguel, Swagger et plus

The CW continue de faire sa rentrée alors que le mois d’octobre se termine. Le network américain lance ainsi la saison 2 de Walker, la saison 4 d’All American (en France sur Salto), mais aussi le reboot de 4400.

Beaucoup de retours cette semaine, dont celui de Doctor Who qui entame sa saison 13 avec un épisode d’Halloween sur BBC One. La troisième et dernière saison de Luis Miguel : La série débute sur Netflix, Temple entame sa saison 2 sur Sky, The Last O.G. est de retour avec sa saison 4 sur TBS, la saison 2 de Sintonia est mise en ligne sur Netflix, tandis que celle de Love Life arrive sur HBO Max, que la troisième de Stath Lets Flats débarque sur Channel 4 ou encore que la seconde Sandylands est diffusée de lundi à mercredi sur Gold.

Autre série programmée sur la semaine en Angleterre, la nouvelle The Long Call sur ITV, de lundi à jeudi. Autre nouveauté britannique, la comédie The Outlaws de et avec Stephen Merchant (mais aussi Darren Boyd, Christopher Walken et Eleanor Tomlinson) fait ses débuts lundi.

Enfin, au rayon des nouveautés américaines, on notera Swagger sur Apple TV+ qui suivra un jeune basketteur plein d’avenir faisant face aux obstacles qui la vie pose sur sa route, tandis que Star Trek: Prodigy sur Paramount+ étend la franchise vers le plus jeune public et ramène pour l’occasion Kathryn Janeway (Kate Mulgrew).

Nouveautés & retours

Lundi 25 octobre

All American (saison 4 – The CW)

4400 (saison 1 – The CW)

The Long Call (saison 1 – ITV)

The Outlaws (saison 1 – BBC One)

Sandylands (saison 2 – Gold)

Mardi 26 octobre

The Last O.G. (saison 4 – TBS)

Stath Lets Flats (saison 3 – Channel 4)

Mercredi 27 octobre

Sintonia (saison 2 – Netflix)

Jeudi 28 octobre

Walker (saison 2 – The CW)

Horror Noire (saison 1 – Shudder)

Paraiso (saison 1 – HBO Max)

Love Life (saison 2 – HBO Max)

Louis Miguel: La Série (saison 3 – Netflix)

Takki (saison 3 – Netflix)

Star Trek: Prodigy (saison 1 – Paramount+)

Temple (saison 2 – Sky)

Vendredi 29 octobre

Swagger (saison 1 – Apple TV+)

Mrs Brown’s Boys (live special – BBC One)

Colin en noir et blanc (mini – Netflix)

Call My Agent Bollywood (saison 1 – Netflix)

Le temps de t’oublier (saison 1 – Netflix)

Fairfax (saison 1 – Amazon)

Dimanche 31 octobre

Doctor Who (saison 13 – BBC One)

Showtrial (saison 1 – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mercredi 27 octobre

Wu-Tang: An American Saga (saison 2 – Hulu)

Sandylands (saison 2 – Gold)

Jeudi 28 octobre

Creepshow (saison 3 – Shudder)

Kin (saison 1 – AMC+)

What We Do In The Shadows (saison 3 – FX)

The Long Call (saison 1 – ITV)

Dimanche 31 octobre

Chapelwaite (saison 1 – Epix)