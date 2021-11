Quelles séries débutent cette semaine ? Narcos: Mexico, Dexter: New Blood, Dickinson, Yellowstone et plus

Ce mois de novembre est marqué par des retours notables, comme celui de Dexter qui doit offrir une nouvelle conclusion à ceux qui ont en eux l’envie de replonger dans l’univers du tueur en série de Showtime.

Nous avons aussi Narcos: Mexico qui revient avec sa troisième et dernière saison sur Netflix, tout comme Dickinson sur Apple TV+. La saison 4 de Yellowstone qui commence sur Paramount ne sera par contre probablement pas la dernière (et un spin-off débute également dans quelques semaines). Pas de conclusion en vue non plus pour Big Mouth dont la saison 5 arrive sur Netflix.

Au rayon des nouveautés, HBO Max nous sert un remake de la sitcom Head of the Class (Sois prof et tais-toi !) avec cette fois Isabella Gomez (One Day at a Time) dans le rôle de la prof. Sur Acorn TV, Bertie Carvel sera Dalgliesh dans la nouvelle adaptation des romans de P.D. James.

Enfin, on notera que Y: The Last Man se termine sur FX on Hulu (en France sur Disney+) et qu’elle a déjà été annulée.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 1er novembre

Dalgliesh (saison 1 – Acorn TV)

Mercredi 3 novembre

Dr. Brain (saison 1 – Apple TV+)

Jeudi 4 novembre

Head of the Class (saison 1 – HBO Max)

Lace (saison 1 – ALLBLK)

Vendredi 5 novembre

Animaniacs (saison 2 – Hulu)

Dickinson (saison 3 – Apple TV+)

Big Mouth (saison 5 – Netflix)

Narcos: Mexico (saison 3 – Netflix)

Glória (saison 1 – Netflix)

The Club (saison 1 – Netflix)

L’Improbable Assassin d’Olof Palme (saison 1 – Netflix)

Samedi 6 novembre

Highway to Heaven (special – Lifetime)

Dimanche 7 novembre

Dexter: New Blood (saison 9 – Showtime)

Yellowstone (saison 4 – Paramount+)

On The Edge (saison 3 – Channel 4)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 1er novembre

Y: The Last Man (saison 1 – FX on Hulu)

The Goes Wrong Show (saison 2 – BBC One)

Mardi 2 novembre

Stargirl (saison 2 – The CW)

Jeudi 4 novembre

The Harper House (saison 1 – Paramount+)

Guilt (saison 2 – BBC Two)

Dimanche 7 novembre

American Rust (saison 1 – Showtime)