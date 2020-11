Quelles séries débutent cette semaine ? His Dark Materials, The Good Doctor, Love & Anarchy, Moonbase 8 et plus

C’est la rentrée ! Du moins, c’est la reprise de certains networks. ABC a déjà relancé certaines de ses séries et continue avec The Good Doctor cette semaine, tandis que CBS fait de même, ramenant des séries NCIS ou encore ses comédies du jeudi soir.

Netflix n’a pas de poids lourds cette semaine, mais propose néanmoins la Danoise Love & Anarchy et l’Égyptienne Paranormal, ainsi qu’en import la saison 2 de la Canadienne M’entends-tu ?.

Sur Showtime, on pourra retrouver John C. Reilly dans la comédie Moonbase 8 dans laquelle il sera un astronaute raté aux côtés de Fred Armisen, Tim Heidecker.

Enfin, avant qu’elle n’arrive en France le 17 novembre, la saison 2 de His Dark Materials débute ce dimanche sur BBC One en Angleterre.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 2 novembre

The Good Doctor (saison 4 – ABC)

Private Eyes (saison 4 – Global)

M’entends-tu ? (saison 2 – Netflix)

Mercredi 4 novembre

Love & Anarchy (saison 1 –Netflix)

Jeudi5 novembre

Young Sheldon (saison 4 – CBS)

B Positive (saison 1 – CBS)

Mom (saison 8 – CBS)

Paranormal (saison 1 –Netflix)

Dimanche 8 novembre

Moonbase 8 (saison 1 – Showtime)

NCIS: Los Angeles (saison 12 – CBS)

NCIS: New Orleans (saison 7 – CBS)

His Dark Materials (saison 2 – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 2 novembre

We Are Who We Are (saison 1 – HBO)

Dimanche 8 novembre

Roadkill (saison 1 – BBC One)

