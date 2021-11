Quelles séries débutent cette semaine ? Mayor of Kingstown, The Shrink Next Door, Ragdoll, Yellowjackets, Gentified et plus

Double dose de Jeremy Renner en novembre et, en attendant Hawkeye sur Disney+, on pourra le voir avec Kyle Chandler dans Mayor of Kingstown sur Paramount+, une série du créateur de Yellowstone. La plateforme proposera dans un genre bien différent le dernier revival de la dramédie The Game.

Autre nouveauté, The Shrink Next Door avec Will Ferrell et Paul Rudd s’installe sur Apple TV+, tandis que AMC+ lance le thriller Ragdoll basé sur le roman de Daniel Cole avec Lucy Hale et Henry Lloyd-Hughes notamment. Sur Showtime, nous avons Yellowjackets avec Christina Ricci, Juliette Lewis, Melanie Lynskey et Tawny Cypress qui se retrouvent des années après avoir survécu à un crash d’avion, ce qui fait remonter à la surface une dérangeante vérité.

Sur Netflix, nous avons le retour de Gentified avec sa saison 2. Saison 2 également pour la comédie South Side qui déménage sur HBO Max pour l’occasion (la saison 1 était sur Comedy Central).

Enfin, Supergirl fait ses adieux sur The CW avec la conclusion de sa saison 6.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 8 novembre

The Cockfields (saison 2 – Gold)

The Tower (saison 1 – ITV)

Mercredi 10 novembre

Gentified (saison 2 – Netflix)

Jeudi 11 novembre

The Game (Revival saison 1 – Paramount+)

Ragdoll (saison 1 – AMC+)

South Side (saison 2 – HBO Max)

Vendredi 12 novembre

The Shrink Next Door (saison 1 – Apple TV+)

Dimanche 14 novembre

Mayor of Kingstown (saison 1 – Paramount+)

Yellowjackets (saison 1 – Showtime)

Blade Runner: Black Lotus (saison 1 – Adult Swim)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 9 novembre

Supergirl (saison 6 – The CW)

American Crime Story (saison 3 – FX)

Mercredi 10 novembre

Docteure Doogie (saison 1 – Disney+)

The Tower (saison 1 – ITV)

Jeudi 11 novembre

Doom Patrol (saison 3 – HBO Max)

Love Life (saison 2 – HBO Max)

Vendredi 12 novembre

Souviens-toi… l’été dernier (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Dimanche 14 novembre

BMF (saison 1 – Starz)