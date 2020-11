Quelles séries débutent cette semaine ? The Crown, Grey’s Anatomy, A Teacher, Dash & Lily, Chicago Fire et plus

Fait rare en 2020, une série est de retour au moment attendu. Il y a un an, Netflix mettait en ligne la saison 3 de The Crown. Ce dimanche, c’est donc la saison 4 qui fait ses débuts. Ce n’est pas l’unique lancement de la semaine sur la plateforme, puisque nous avons le thriller espagnol Coup pour Coup et la rom-com Dash & Lily.

Du côté de Hulu, nous avons une nouvelle mini-série avec A Teacher qui suite Kate Mara dans la peau d’une professeure qui a une relation illicite avec un étudiant, basée sur le film du même nom.

La rentrée des networks se poursuit avec, sur NBC, toute la franchise Chicago qui est de retour, tandis qu’ABC relance sa soirée du jeudi avec Grey’s Anatomy et Station 19 qui reviennent avec un crossover. De son côté, CBS ramène S.W.A.T. et The Unicorn. Sur FOX, on note que Bob’s Burgers célèbre son 200ème épisode.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 9 novembre

Industry (saison 1 – HBO)

Undercover (Saison 2 – Netflix)

Mardi 10 novembre

A Teacher (Mini – Hulu)

Dash & Lily (Saison 1 – Netflix)

Mercredi 11 novembre

Chicago Fire (Saison 9 – NBC)

Chicago PD (Saison 8 – NBC)

Chicago Med (Saison 6 – NBC)

S.W.A.T. (saison 4 – CBS)

The Liberator (Saison 1 – Netflix)

Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun (Saison 1 – Netflix)

Jeudi 12 novembre

Law & Order: Special Victims Unit (Saison 22 – NBC)

Station 19 (saison 4 – ABC)

Grey’s Anatomy (saison 17 – ABC)

The Unicorn (saison 2 – CBS)

Vendredi 13 novembre

The Blacklist (Saison 8 – NBC)

Coup pour coup (Saison 1 – Netflix)

Dimanche 15 novembre

The Crown (saison 4 – Netflix)

Small Axe (saison 1 – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 9 novembre

Soulmates (saison 1 – AMC)

Jeudi 12 novembre

Bruh (Saison 1 – BET+)

Dimanche 15 novembre

Good Lord Bird (mini – Showtime)

