Quelles séries débutent cette semaine ? Big Sky, A Million Little Things, Animaniacs, NCIS, For Live et plus

Avec un lancement ce dimanche de The Crown, Netflix a déjà livré son poids lourd de la semaine. La place est donc libre pour les networks qui poursuivent leur rentrée, puisque CBS relance ses soirées du lundi et du mardi. De son côté, ABC lance Big Sky, une nouvelle série policière feuilletonnante de David E. Kelley avec Kylie Bunbury, Ryan Phillippe et Katheryn Winnick. Le network relancera également For Life qui entamera ainsi sa saison 2 et A Million Little Things qui revient pour sa saison 3.

Au niveau des retours, Hulu propose un revival de la série animée des années 90 Animaniacs qui propose de nouvelles aventures modernes de Yakko, Wakko et Dot, mais aussi de Minus et Cortex.

L’évènement de la semaine n’est pas un lancement, mais une conclusion. Après 15 saisons, nous faisons nos adieux à Supernatural. Pour l’occasion, The CW organise une soirée spéciale avec une émission commémorative qui sera programmée avant le series finale. Pas d’inédit de The Outpost ce jeudi par conséquent, mais la série s’installe de toute manière le dimanche soir.

A noter enfin que la saison 2 de His Dark Materials qui a débuté il y a une bonne semaine sur BBC One arrive ce lundi sur HBO et mardi en France sur OCS.

Nouveautés & retours

Lundi 16 novembre

The Neighborhood (saison 3 – CBS)

Bob Hearts Abishola (saison 2 – CBS)

All Rise (saison 2 – CBS)

Bull (saison 5 – CBS)

Mardi 17 novembre

Big Sky (saison 1 – ABC)

NCIS (saison 18 – CBS)

FBI (saison 3 – CBS)

FBI: Most Wanted (saison 2 – CBS)

Mercredi 18 novembre

No Man’s Land (saison 1 – Hulu)

For Life (saison 2 – ABC)

Le goût des marguerites (saison 2 – Netflix)

Jeudi 19 novembre

A Million Little Things (saison 3 – ABC)

Vendredi 20 novembre

Animaniacs (saison 1 – Hulu)

Marvel’s 616 (saison 1 – Disney+)

Mismatched (saison 1 – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Jeudi 19 novembre

Supernatural (saison 15 – The CW)

Vendredi 20 novembre

The Right Stuff (saison 1 – Disney+)

Dimanche 22 novembre

Fear The Walking Dead (saison 6a – AMC)

