Quelles séries débutent cette semaine ? Hawkeye, Hanna, La Réalité en face, Gossip Girl, The Hot Zone: Anthrax et plus

Tout d’abord, rappelons que nous sommes arrivés à la semaine de Thanksgiving, ce qui signifie que les Américains sont en vacances en fin de semaine. Par conséquent, les services de streaming lancent leurs shows mercredi et jeudi, et non vendredi.

Cela ne change rien pour Disney+ qui lance ses programmes le mercredi et c’est ainsi que la nouvelle série Marvel au titre explicite, Hawkeye, fait ses débuts face à la dernière saison de Hanna sur Amazon Prime Vidéo, de la saison 2 de Sauvés par le Gong sur Peacock et de la mini-série La Réalité en face (True Story) avec Kevin Hart et Wesley Snipes sur Netflix.

Jeudi, nous avons le retour de Gossip Girl avec la seconde partie de la saison 1 sur HBO Max, tandis que l’ultime saison de F is for Family débarque sur Netflix et que Paramount+ propose son premier film exclusif South Park. Netflix lance également une nouvelle série animée, Super Crooks, basée sur le comics de Mark Millar (Jupiter’s Legacy).

En plus de South Park, nous avons un épisode spécial de Solar Opposites sur Hulu, le téléfilm du revival de Nash Bridges sur USA Network et celui de La Famille des collines (The Waltons) sur The CW. Enfin, la semaine se termine avec The Hot Zone: Anthrax (la saison 2 de l’anthologie) qui sera diffusée sur trois jours consécutifs.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 22 novembre

Solar Opposites (special – Hulu)

Mardi 23 novembre

Les Maîtres de l’univers : Révélation (part 2 – Netflix)

Mercredi 24 novembre

Saved by the Bell (saison 2 – Peacock)

Hawkeye (saison 1 – Disney+)

Hanna (saison 3 – Amazon Prime Vidéo)

La Réalité en face (mini – Netflix)

Jeudi 25 novembre

Ruthless (saison 2b – BET+)

Super Crooks (saison 1 – Netflix)

F is for Family (saison 5 – Netflix)

Gossip Girl (saison 1b – HBO Max)

South Park (special – Paramount+)

Samedi 27 novembre

Nash Bridges (special – USA Network)

Dimanche 28 novembre

The Waltons’ Homecoming (special – The CW)

The Hot Zone: Anthrax (saison 2 – NGC)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 22 novembre

Ordinary Joe (Saison 1a – NBC)

Mercredi 24 novembre

Shetland (saison 6 – BBC One)

Brassic (saison 3 – Sky Showcase)

Dimanche 28 novembre

The Walking Dead: World Beyond (saison 2 – AMC+)

Fear The Walking Dead (saison 7 – AMC+)

Showtrial (saison 1 – BBC One)