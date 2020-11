Quelles séries débutent cette semaine ? Virgin River, The Flight Attendant, Black Narcissus, Saved By The Bell et plus

Traditionnellement, la semaine de Thanksgiving est calme, puisque les networks n’ont pas l’intention de diffuser des inédits qui personne ne regardera. Néanmoins, c’était avant que le streaming domine le marché. Maintenant, une fois que c’est en ligne, on peut le regarder quand on le désire. Par conséquent, même le jour de Thanksgiving il y a des nouveautés et, après avoir profité des promos du Black Friday, vous pourrez binger une saison inédite.

Ainsi, Netflix propose ce vendredi la saison 2 de Virgin River et la série de Noël venue d’Allemagne, Le Noël de trop. De son côté, HBO Max lance la nouvelle The Flight Attendant avec Kaley Cuoco en hôtesse de l’air qui pourrait bien être une meurtrière.

En début de semaine, FX lance la mini-série Black Narcissus, une co-production avec l’Angleterre qui met en scène Gemma Arterton dans cette version TV de Le Narcisse noir. Dans un genre totalement différent, Saved By The Bell est de retour avec un revival sur Peacock.

Dimanche prochain, nous avons plusieurs séries notables qui arrivent à leur conclusion avec The Spanish Princess sur Starz et The Undoing sur HBO, tandis que The Walking Dead: World Beyond boucle sa saison 1 sur AMC et que Fargo arrive au terme de sa quatrième sur FX.

Notons enfin que CBS diffuse cette semaine le 400e épisode de NCIS.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 23 novembre

Black Narcissus (Mini – FX/Hulu)

Mardi 24 novembre

The haves and the have nots (saison 8 – OWN)

Mercredi 25 novembre

Saved By The Bell (saison 1 – Peacock)

Jeudi 26 novembre

The Flight Attendant (saison 1 – HBO Max)

Ruthless (saison 1b – BET+)

Vendredi 27 novembre

Virgin River (saison 2 – Netflix)

Le Noël de trop (saison 1 – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Jeudi 26 novembre

Connecting… (saison 1 – NBC)

Dimanche 29 novembre

The Spanish Princess (saison 2 – Starz)

The Undoing (mini – HBO)

The Walking Dead: World Beyond (saison 1 – AMC)

Fargo (saison 4 – FX)

