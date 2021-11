Quelles séries débutent cette semaine ? Lost in Space, Harlem, Philadelphia, Santa Inc. et plus

Alors que nous arrivons à la fin du mois de novembre, il y a toujours autant de séries qui sont lancées, mais certaines ne reviennent que pour faire leurs adieux. Ainsi, Zoey’s Extraordinary Playlist qui a été récemment annulée revient à la vie le temps d’un téléfilm de Noël lui servant à conclure son histoire — sur le service de VOD Roku. Sur Netflix, nous avons Lost in Space qui revient avec sa troisième et donc ultime saison.

La saison 15 de la comédie It’s Always Sunny in Philadelphia fait ses débuts sur FXX (et elle ne sera pas la dernière), tandis qu’Alex Rider entame sa saison 2 sur IMDb TV (le 14 décembre sur OCS en France). PEN15 est de retour sur Hulu avec la seconde partie de sa saison 2.

Du côté des nouveautés, Amazon Prime Vidéo propose Harlem, une comédie qui s’annonce dans la lignée de Run The World de Starz. HBO Max a pour sa part une comédie animée de Noël pour adulte intitulée Santa Inc. avec Sarah Silverman et Seth Rogen.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 29 novembre

Queens Of Mystery (saison 2 – Acorn TV)

Mercredi 1er décembre

Lost in Space (saison 3 – Netflix)

It’s Always Sunny in Philadelphia (saison 15 – FXX)

Zoey’s Extraordinary Christmas (Episode final – Roku)

Beebo Saves Christmas (Spécial Noël – The CW)

Jeudi 2 décembre

Santa Inc. (saison 1 – HBO Max)

Vendredi 3 décembre

Alex Rider (saison 2 – IMDb TV)

PEN15 (saison 2b – Hulu)

Harlem (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Jurassic World : La Colo du Crétacé (saison 4 – Netflix)

Dimanche 5 décembre

You Don’t Know Me (saison 1 – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 29 novembre

The Outlaws (saison 1 -BBC One)

Mardi 30 novembre

The Hot Zone (saison 2 – Acorn TV)

Chucky (saison 2 – USA/SyFy)

La Brea (saison 1 – NBC)

Mercredi 1er décembre

The Goldbergs (saison 9a – ABC)

The Wonder Years (saison 1a – ABC)

The Conners (saison 4a – ABC)

Home Economics (saison 2a – ABC)

A Million Little Things (saison 4a – ABC)

Jeudi 2 décembre

Bruh (saison 2 – BET+)

Covenant (saison 1 – ALLBLK)

Vendredi 3 décembre

Acapulco (saison 1 – Apple TV+)