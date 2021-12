Quelles séries débutent cette semaine ? And Just Like That…, The Expanse, Vienna Blood et plus

Le mois de décembre débute avec les networks qui mettent en pause la majorité de leurs programmes qui reviendront pour la plupart dès les premières semaines de janvier.

Quoi qu’il en soit, il y a des lancements à signaler, à commencer par le retour de The Expanse, la sixième et dernière saison de la série. Six épisodes, 1 par semaine sur Amazon Prime Vidéo. Ensuite, sur HBO Max (et Salto en France), nous avons le revival Sex & The City qui est intitulé And Just Like That…

Également sur HBO Max (le lendemain sur Sky en Angleterre et bientôt sur Canal+ en France), la mini-série Landscapers, un true crime avec Olivia Colman et David Thewlis. Enfin, sur Spectrum, nous avons Joe Pickett, une adaptation des romans de CJ Box (Big Sky). Et en Angleterre, nous avons la saison 2 de Vienna Blood qui arrive sur BBC Two.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 6 décembre

Joe Pickett – Saison 1 (Spectrum)

Under The Vines – Saison 1 (Acorn TV)

Two Doors Down – Saison 5 (BBC Two)

Landscapers – mini (HBO Max)

Mardi 7 décembre

Abbott Elementary – Saison 1 (ABC)

Jeudi 9 décembre

And Just Like That… – Saison 1 (HBO Max)

Vendredi 10 décembre

The Expanse – Saison 6 (Amazon Prime Vidéo)

Crossing Swords – Saison 2 (Hulu)

Vienna Blood – Saison 2 (BBC Two)

Saturday Morning All Star Hits! – Saison 1 (Netflix)

Aranyak – Saison 1 (Netflix)

How To Ruin Christmas – Saison 2 (Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 6 décembre

9-1-1 – Saison 5a (FOX)

The Big Leap – Saison 1 (FOX)

The Neighborhood – Saison 4a (CBS)

Bob (Hearts) Abishola – Saison 3a (CBS)

NCIS – Saison 19a (CBS)

NCIS: Hawai’i – Saison 1a (CBS)

Mardi 7 décembre

The Resident – Saison 5a (FOX)

Our Kind of People – Saison 1 (FOX)

FBI: International – Saison 1a (CBS)

Mercredi 8 décembre

Chicago Med – Saison 7a (NBC)

Chicago Fire – Saison 10a (NBC)

Chicago PD – Saison 9a (NBC)

CSI: Vegas – Saison 1 (CBS)

Jeudi 9 décembre

Gossip Girl – Saison 1 (HBO Max)

Sex Lives of College Girls – Saison 1 (HBO Max)

Guilty Party – Saison 1 (Paramount+)

Lace – Saison 1 (ALLBLK)

The Blacklist – Saison 9a (NBC)

Law & Order: SVU – Saison 23a (NBC)

Law & Order: Organized Crime – Saison 2a (NBC)

Walker – Saison 2a (The CW)

Young Sheldon – Saison 5a (CBS)

United States of Al – Saison 2a (CBS)

Ghosts – Saison 2a (CBS)

B Positive – Saison 2a (CBS)

Bull – Saison 6a (CBS)

Tacoma FD – Saison 3 (TruTV)

Vendredi 10 décembre

Dr. Brain – Saison 1 (Apple TV+)

Invasion – Saison 1 (Apple TV+)

S.W.A.T. – Saison 5a (CBS)

Blue Bloods – Saison 12a (CBS)

Magnum PI – Saison 4a (CBS)

Nancy Drew – Saison 3a (The CW)

Dimanche 12 décembre

Succession – Saison 3 (HBO)

The Rookie – Saison 4a (ABC)