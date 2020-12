Quelles séries débutent cette semaine ? Pennyworth, Tin Star, The Wilds, Mr. Iglesias, Après toi le chaos et plus

Ce n’est pas encore Noël, mais Netflix met déjà en ligne des épisodes festifs qui se trouvent aussi être les derniers de Ashley Garcia : Géniale et amoureuse et Le Show de Big Show, tandis que Disney+ ramène également High School Musical: The Musical pour se mettre dans l’ambiance des fêtes et que AMC organise un petit évènement autour de The Walking Dead pour les fans.

Du côté des nouveautés, Amazon Prime Vidéo lance un teen show à la sauce Lost avec The Wilds, Netflix propose le thriller espagnol Après toi, le chaos et toute une sélection de drama coréens.

Pour ce qui en est des retours, Pennyworth entame sa saison 2 sur Epix, Mr. Iglesias revient pour sa saison 3 sur Netflix et Tin Star fait de même sur Sky Atlantic (et cela sera la fin pour cette série).

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 7 décembre

The Vicar Of Dibley (special – BBC One)

100 Days My Prince (saison 1 – Netflix)

Mardi 8 décembre

Mr. Iglesias (saison 3 – Netflix)

Mercredi 9 décembre

Ashley Garcia : Géniale et amoureuse (Spécial Noël – Netflix)

Le Show de Big Show (Spécial Noël – Netflix)

Jeudi 10 décembre

Tin Star (saison 3 – Sky Atlantic)

Alice in Bonderland (saison 1 – Netflix)

Vendredi 11 décembre

High School Musical: The Musical (Spécial Noël – Disney+)

The Wilds (saison 1 – Amazon Prime Video)

Après toi, le chaos (saison 1 – Netflix)

Dimanche 13 décembre

Pennyworth (saison 2 – Epix)

Start-Up (saison 1 – Netflix)

The Walking Dead (The Walking Dead Holiday Special – AMC+)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 8 décembre

NCIS (saison 18a – CBS)

FBI (saison 3a – CBS)

FBI: Most Wanted (saison 2a – CBS)

Dimanche 13 décembre

Moonbase 8 (saison 1 – Showtime)

Pandora (saison 2 – The CW)

NCIS: Los Angeles (saison 12a – CBS)

NCIS: New Orleans (saison 7a – CBS)

Small Axe (saison 1 – BBC One)

