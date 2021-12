Quelles séries débutent cette semaine ? The Witcher, Station Eleven, Yellowstone: 1883, Claws, With Love et plus

Ce n’est pas encore Noël, mais les séries reçoivent déjà la visite du Père Noël avec des épisodes spéciaux, notamment sur NBC dans les comédies Young Rock, Kenan et Mr. Mayor qui reviennent pour l’occasion, comme The Cockfields sur Gold en Angleterre et South Park avec un film sur Paramount+.

Cette semaine sera néanmoins marquée par le retour attendu de The Witcher dont la saison 2 arrive vendredi, le même jour que la nouvelle comédie romantique With Love sur Amazon Prime Vidéo. Autre nouveauté, la mini-série post-apocalyptique Station Eleven débarque sur HBO Max, tandis que le super-espion catastrophe MacGruber passe à l’action sur Peacock. Le spin-off Yellowstone : 1883 revient sur la vie des ancêtres de la famille Dutton sur Paramount+. Enfin, autres retours longuement attendus, celui de Claws dont la quatrième et dernière saison débute sur TNT et celui de When Hope Calls avec sa saison 2 sur GAC Family.

Au rayon des nouveautés, on peut aussi signaler les deux comédies American Auto (une comédie de bureau dans l’industrie automobile) et Grand Crew (une série entre amis) qui arrivent sur NBC, mais pour un seul épisode. Elles feront leurs débuts officiels le 14 janvier prochain.

En Angleterre, BBC One propose dimanche prochain la mini-série The Girl Before avec Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo, Jessica Plummer and Ben Hardy.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 13 décembre

American Auto – Preview (NBC)

The Cockfields – Spécial Noël (Gold)

Mardi 14 décembre

Grand Crew – Preview (NBC)

Mercredi 15 décembre

Young Rock – Spécial Noël (NBC)

Kenan – Spécial Noël (NBC)

Mr. Mayor – Spécial Noël (NBC)

Jeudi 16 décembre

Station Eleven – mini (HBO Max)

Firebit – Saison 1 (AMC+)

MacGruber – Saison 1 (Peacock)

South Park – Épisode Spécial (Paramount+)

Vendredi 17 décembre

With Love – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

The Witcher – Saison 2 (Netflix)

Samedi 18 décembre

When Hope Calls – Saison 2 (GAC Family)

Dimanche 19 décembre

Yellowstone: 1883 – Saison 1 (Paramount+)

Claws – Saison 4 (TNT)

The Girl Before – mini (BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 13 décembre

The Madame Blanc Mysteries – Saison 1 (Acorn TV)

You Don’t Know Me – Saison 1 (BBC One)

Mardi 14 décembre

FBI – Saison 4a (CBS)

FBI: Most Wanted – Saison 3a (CBS)

The Flash – Saison 8a (The CW)

Riverdale – Saison 6a (The CW)

Queens – Saison 1a (ABC)

Mercredi 15 décembre

Twenties – Saison 2 (BET)

Jeudi 16 décembre

Ragdoll – Saison 1 (AMC+)

Station 19 – Saison 5a (ABC)

Grey’s Anatomy – Saison 18a (ABC)

Big Sky – Saison 2a (ABC)

Legacies – Saison 4a (The CW)

Vendredi 17 décembre

The Shrink Next Door – Saison 1 (Apple TV+)

Swagger – Saison 1 (Apple TV+)