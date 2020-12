Quelles séries débutent cette semaine ? The Stand, The Expanse, Home For Christmas, El Cid et plus

L’automne touche à sa fin. Les vacances de fin d’année se profilent à l’horizon. Les programmes des networks entrent en pause. Oui, après quelques semaines à peine, les séries repartent déjà. On les retrouvera en janvier pour la plupart, mais pas toutes.

Quoi qu’il en soit, nous avons des choses à voir sur les services de streaming comme la saison 5 de The Expanse sur Amazon Prime Vidéo ou la minisérie The Stand (Le Fléau) sur CBS All Access ou encore la saison 2 de Home For Christmas sur Netflix. La plateforme lance également le teen thriller Tiny Pretty Things, la série de Noël How To Ruin Christmas venant d’Afrique du Sud ou encore la série de monstres coréenne Sweet Home.

En ce qui concerne les fins, en plus de toutes les séries de networks entrant en pause, nous avons la conclusion de The Flight Attendant sur HBO Max et celle de la saison 2 de The Mandalorian sur Disney+.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 14 décembre

Tiny Pretty Things (saison 1 – Netflix)

Hilda (saison 2 – Netflix)

Mercredi 16 décembre

The Expanse (saison 5 – Amazon Prime Video)

How To Ruin Christmas (saison 1 – Netflix)

Jeudi 17 décembre

The Stand (saison 1 – CBS All Access)

Vendredi 18 décembre

Creepshow (Special Noël – Shudder)

El Cid (saison 1 – Amazon Prime Video)

Home For Christmas (saison 2 – Netflix)

Sweet Home (saison 1 – Netflix)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 14 décembre

Bull (saison 5a – CBS)

All Rise (saison 2a – CBS)

Bob (Hearts) Abishola (saison 2a – CBS)

The Neighborhood (saison 3a – CBS)

Mardi 15 décembre

Big Sky (saison 1a – ABC)

Mercredi 16 décembre

SEAL Team (saison 4a – CBS)

For Life (saison 2a – ABC)

Jeudi 17 décembre

The Flight Attendant (saison 1 – HBO Max)

Station 19 (saison 4a – ABC)

Grey’s Anatomy (saison 17a – ABC)

A Million Little Things (saison 3a – ABC)

Young Sheldon (saison 4a – CBS)

B Positive (saison 1a – CBS)

Mom (saison 8a – CBS)

The Unicorn (saison 2a – CBS)

Vendredi 18 décembre

The Mandalorian (saison 2 – Disney+)

MacGyver (saison 5a – CBS)

Magnum PI (saison 3a – CBS)

Blue Bloods (saison 11a – CBS)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.