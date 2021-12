Quelles séries débutent cette semaine ? Emily in Paris, A Very British Scandal, The Silent Sea et plus

Semaine de Noël oblige, nous avons notre lot d’épisodes spéciaux au programme, notamment sur le petit écran britannique avec Agatha Raisin, Two Doors Down, Mandy, Not Going Out, Ghosts, All Creatures Great And Small, The Larkins, Call The Midwife et Meurtre au paradis (Death in Paradise).

La télévision anglaise est également toujours chargée en séries évènements durant cette période. Si Le tour du Monde en 80 jours a déjà débuté en France, BBC proposera la mini A Very British Scandal avec Claire Foy et Paul Bettany.

Sur Netflix, les fêtes auront une touche française avec la saison 2 d’Emily in Paris, mais elles nous entraineront aussi dans l’espace avec la série coréenne The Silent Sea. Enfin, une petite touche de Canada avec la saison 10 de Letterkenny sur Hulu.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 20 décembre

Dynasty – Saison 5 (The CW)

Agatha Raisin – Spécial Noël (Acorn TV)

Two Doors Down – Spécial Noël (BBC One)

Mandy – Spécial Noël (BBC One)

Mardi 21 décembre

Fantasy Island – Spécial Noël (FOX)

Mercredi 22 Décembre

Emily in Paris – Saison 2 (Netflix)

Jeudi 23 décembre

Reno 911! The Hunt for QAnon – Special (Paramount+)

Not Going Out – Spécial Noël (BBC One)

Ghosts – Spécial Noël (BBC One)

Vendredi 24 décembre

All Creatures Great And Small – Spécial Noël (Channel 5)

The Silent Sea – Saison 1 (Netflix)

Samedi 25 décembre

The Larkins – Spécial Noël (ITV)

Call The Midwife – Spécial Noël (BBC One)

Dimanche 26 décembre

Letterkenny – Saison 10 (Hulu)

A Very British Scandal – mini (BBC One)

Death In Paradise – Spécial Noël (BBC One)

Le tour du monde en 80 jours – Saison 1 (BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 21 décembre

The Last O.G. – Saison 4 (TBS)

Mercredi 22 décembre

Hawkeye – Saison 1 (Disney+)

Sistas – Saison 3 (BET)

It’s Always Sunny In Philadelphia – Saison 15 (FXX)

The Girl Before – Saison 1 (BBC One)

Vendredi 24 décembre

Dickinson – Saison 3 (Apple TV+)

The Wheel Of Time – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Vienna Blood – Saison 2 (BBC Two)

Dimanche 26 décembre

Hightown – Saison 2 (Starz)

Insecure – Saison 5 (HBO)

Curb Your Enthusiasm – Saison 11 (HBO)