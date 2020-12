Quelles séries débutent cette semaine ? Les chroniques de Bridgerton, Ghosts, Motherland, Call The Midwife et plus

Il fut un temps où la semaine de Noël était dédiée aux quelques épisodes spéciaux livrés par la télévision britannique. C’est toujours le cas bien entendu, mais il y a désormais un peu plus que cela, puisque les services de streaming ne prennent jamais de vacances.

Ainsi, Netflix proposera de découvrir Les chroniques de Bridgerton le jour de Noël, une fiction historique basée sur les livres du même nom qui est produite par Shonda Rhimes.

On notera enfin quelques adieux à faire, puisque la première et dernière saison de Next se conclut sur FOX, tout comme la troisième et ultime de Tin Star sur Sky Atlantic. De son côté, Industry reviendra pour une saison 2.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 21 décembre

Upstart Crow (Christmas Special – BBC Two)

American Dad (Christmas special – TBS)

Mardi 22 décembre

All Creatures Great And Small (Christmas Special – Channel 5)

The Goes Wrong Show: The Nativity (Christmas Special – BBC One)

Mercredi 23 décembre

Ghosts (Christmas Special – BBC One)

King Gary (Christmas Special – BBC One)

Motherland (Christmas Special – BBC Two)

Jeudi 24 décembre

Birds Of A Feather (Christmas Special – ITV)

Vendredi 25 décembre

Bridgerton (saison 1 – Netflix)

Call The Midwife (Christmas Special – BBC One)

Mrs Brown’s Boys (Christmas Special – BBC One)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 21 décembre

Industry (Saison 1 – HBO)

Mardi 22 décembre

Next (Saison 1 – FOX)

Jeudi 24 décembre

Tin Star (Saison 3 – Sky Atlantic)

Samedi 26 décembre

Detention (saison 1 – Netflix)

Dimanche 27 décembre

Pennyworth (saison 2a – Epix)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.