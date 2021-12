Quelles séries débutent cette semaine ? Le Livre de Boba Fett, Cobra Kai, Ne t’éloigne pas, The Tourist et plus

Nous terminons l’année 2021 avec une nouvelle série Star Wars, Le Livre de Boba Fett, sur Disney+, ainsi que la saison 4 de Cobra Kai, la mini-série Ne t’éloigne pas basée sur un roman d’Harlan Coben et la troisième et ultime saison de Plan Cœur sur Netflix.

L’année débute comme toujours sans tarder du côté britannique avec un épisode spécial de Doctor Who, mais aussi la nouvelle série The Tourist avec Jamie Dornan tentant de survivre dans l’Outback australien.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mercredi 29 décembre

Le Livre de Boba Fett – Saison 1 (Disney+)

Complètement à cran – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 30 Décembre

Kitz – Saison 1 (Netflix)

The Cockfields – Épisode Spécial (Gold)

Vendredi 31 décembre

Cobra Kai – Saison 4 (Netflix)

Ne t’éloigne pas – Mini (Netflix)

Samedi 1er janvier

The Tourist – Saison 1 (BBC One)

Doctor Who – Épisode Spécial (BBC One)

Plan Coeur – Saison 3 (Netflix)

Dimanche 2 janvier

The Equalizer – Saison 2b (CBS)

NCIS: Los Angeles – Saison 13b (CBS)

S.W.A.T. – Saison 5b (CBS)

The Simpsons – Saison 33b (FOX)

The Great North – Saison 2b (FOX)

The Rookie – Saison 4b (ABC)

Et ce qui se termine cette semaine :

Lundi 27 décembre

Joe Pickett – Saison 1 (Spectrum)

Mardi 28 décembre

House of Payne – Saison 8b (BET)

Assisted Living – Saison 2b (BET)

The Oval – Saison 3b (BET)

A Very British Scandal – Mini (BBC One)

Jeudi 30 décembre

Partners In Rhyme (saison 1 – ALLBLK)

Dimanche 2 janvier

Yellowstone – Saison 4 (Paramount)