Quelles séries débutent cette semaine ? Vikings, Les Aventures de Sabrina, Cobra Kai Doctor Who, The Serpent et plus

Cette semaine, nous allons faire nos adieux à 2020, mais également à plusieurs séries. La première est Vikings qui revient finalement sur Amazon Prime Vidéo aux États-Unis ce mercredi, tandis que Canal+ Séries propose ces ultimes épisodes de la série jeudi soir sous la forme d’un marathon pour le réveillon. Pour rappel, Netflix produit un spin-off qui reprendra l’histoire plusieurs décennies après les évènements racontés dans cette saison 6.

La seconde est Les Nouvelles Aventures de Sabrina dont les ultimes épisodes sont donc mis en ligne au même moment dans le monde sur Netflix ce jeudi 31 décembre. Également sur Netflix, le retour de Cobra Kai (la saison 3) a été avancé d’une semaine. Une saison 4 a par contre déjà été commandée.

Sur BBC America, il y aura The Watch, une adaptation très libre des histoires autour de l’Ankh-Morpork City Watch écrites par Terry Pratchett. Le lancement officiel est dimanche, mais AMC+ met le pilote sur son réseau le jeudi.

L’Angleterre domine le reste de la semaine avec toujours plus d’épisodes spéciaux pour les fêtes, dont un de Doctor Who pour la nouvelle année qui sera diffusée avant The Serpent, une minisérie sur la traque d’un tueur en série français avec Tahar Rahim et Jenna Coleman (elle se poursuit tous les dimanches).

Enfin, signalons dimanche la reprise de quelques séries sur les Networks américains dont la saison 3 de The Rookie sur ABC et la saison 9 (le dernière) de Last Man Standing sur FOX qui accompagne le lancement de Call Me Kat (le remake de la comédie britannique Miranda).

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 28 décembre

Two Doors Down (Christmas Special – BBC Two)

Mercredi 30 décembre

Vikings (saison 6b – Amazon)

Not Going Out (Christmas Special – BBC One)

Equinox (saison 1 – Netflix)

Jeudi 31 décembre

The Chilling Adventure of Sabrina (saison 4 – Netflix)

Vendredi 1er janvier

Doctor Who (special – BBC One)

The Serpent (saison 1 – BBC One)

Mrs Brown’s Boys (Special – BBC One)

Monarca (saison 2 – Netflix)

Cobra Kai (saison 3 – Netflix)

Dimanche 3 janvier

The Watch (saison 1 – BBC America)

Last Man Standing (saison 9 – FOX)

Call Me Kat (saison 1 – FOX)

The Rookie (saison 3 – ABC)

NCIS: LA (saison 12b – CBS)

Et ce qui se termine cette semaine :

Mardi 29 décembre

A Teacher (saison 1 – Hulu)

Dimanche 3 janvier

Power Book II (saison 1 – Starz)

