Project Blue Book Saison 2 : Hynek et Quinn enquêtent sur le crash de Roswell et plus, dès ce soir sur Warner TV

Deux ans après avoir programmé la première saison, Warner TV propose de découvrir la suite et fin de Projet Blue Book avec sa saison 2 que la chaine française diffuse chaque lundi à partir du 25 octobre et à la demande..

De quoi parle Projet Blue Book ?

Création de David O’Leary très librement inspirée de faits réels, Projet Blue Book suit Josef Allen Hynek (Aidan Gillen), un brillant scientifique qui est recruté par l’armée de l’air américaine pour mener des enquêtes non-résolues, de simples faits divers à des théories plus farfelues comme l’existence d’extraterrestres. Pour ce faire, il fait équipe avec le capitaine Michael Quinn (Michael Malarkey) avec lequel il voyage pour rencontrer les témoins et explorer les preuves afin de démontrer que les extra-terrestres n’existent pas. Sa mission va se compliquer quand son scepticisme laisse la place au doute.

Au programme de la saison 2…

Hynek est plus que jamais déterminé à découvrir et à exposer ce qu’il s’est réellement passé à Roswell, ce qui l’emmènera dans la fameuse Zone 51. Avec l’aide de Quinn, ils vont aussi explorer le Skinwalker Ranch, enquêter sur des expériences de la CIA, servir de consultant sur le film Rencontre du Troisième Type et mener toujours plus d’investigations sur des contacts avec des extra-terrestres.

Attention ! Projet Blue Book a été annulée au terme de cette saison 2 et n’offre pas de véritable conclusion (elle se termine avec un cliffhanger).

Au niveau du casting de cette saison 2 de Project Blue Book, nous retrouvons donc Aidan Gillen et Michael Malarkey, tandis que Neal McDonough, Michael Harney, Laura Mennell et Ksenia Solo seront également de retour.