Pas de saison 3 pour Project Blue Book, History arrête de chercher la vérité

Les spectateurs de Project Blue Book n’obtiendront pas toutes les réponses, History venant d’annoncer l’annulation de la série qui ne reviendra pas pour une saison 3.

Création de David O’Leary et inspirée (très librement) de faits réels, Project Blue Book suit Josef Allen Hynek (Aidan Gillen), un professeur engagé par l’US Air Force pour enquêter sur des apparitions non expliquées dans le ciel. Il en viendra à établir les bases de l’analyse scientifique pour tout ce qui est connecté à l’investigation sur les OVNIs. Mais pour commencer, il fait équipe avec le capitaine Michael Quinn (Michael Malarkey) avec lequel il voyage pour rencontrer les témoins et explorer les preuves afin de démontrer que les extra-terrestres n’existent pas. Sa mission va se compliquer quand son scepticisme laisse la place au doute.

En saison 2, Hynek était plus que jamais déterminé à découvrir et à exposer ce qu’il s’est réellement passé à Roswell, ce qui l’emmènera dans la fameuse Zone 51. Cette dernière se termine en laissant l’un de ses personnages pour mort.

En moyenne, la seconde saison de Project Blue Book réunissait 1,3 million de personnes sur History au cours de sa première journée de diffusion. Des chiffres décents pour History qui semble surtout avoir une redéfinition de sa ligne éditoriale et de la place occupée par les séries dans sa grille des programmes. Elle a confirmé ne pas arrêter et avoir d’autres projets en développements.

La distribution de Project Blue Book réunissait Aidan Gillen, Michael Malarkey, Neal McDonough, Michael Harney, Laura Mennell et Ksenia Solo.

