Psych 3: This Is Gus : Peacock annonce un troisième film pour Shawn et Gus

Après le succès du second film de la franchise Psych qui avait été repoussé de plusieurs mois pour accompagner le lancement de la plateforme Peacock, il est annoncé que les aventures de Shawn et Gus se poursuivront avec un troisième opus.

Intitulé Psych 3: This Is Gus, ce troisième film sera de nouveau proposé sur Peacock et reprendra l’histoire là où le second s’était arrêté. On retrouvera donc Gus (Dulé Hill) qui est sur le point de se marier après avoir appris que Selene (Jazmyn Simon) était enceinte.

La naissance est pour bientôt, tout comme le mariage. Gus et Shawn (James Roday Rodriguez) se lancent alors dans une aventure pour retrouver le précédent mari de Selene, tandis que Lassiter (Timothy Omundson) doit prendre une décision au sujet du futur de sa carrière.

Au niveau du casting de Psych 3: This Is Gus, nous retrouverons donc une nouvelle fois James Roday Rodriguez, Dulé Hill, Maggie Lawson, Kirsten Nelson, Corbin Bernsen, Timothy Omundson et Jazmyn Simon.

En attendant, vous pouvez retrouver l’intégralité des épisodes de la série sur Amazon Prime Vidéo et vous pouvez même suivre notre guide des meilleurs épisodes.

Tags : Psych Peacock moins...

