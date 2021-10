Psych 3: This Is Gus : La suite de la suite arrive en novembre sur Peacock, découvrez dès maintenant le trailer

Shawn et Gus s’apprête à mener l’enquête la plus personnelle de leur carrière dans Psych 3: This is Gus, le troisième film de Psych qui se dévoile aujourd’hui avec une bande-annonce et qui sera disponible sur le service de streaming Peacock dès le 18 novembre prochain.

De quoi parle Psych 3: This is Gus ?

Suite au succès du second film Psych, rien d’étonnant à voir Shawn (James Roday Rodriguez) et Gus (Dulé Hill) faire leur retour au sein d’un troisième film, réalisé par le créateur de la série Steve Franks, qui a également co-scénarisé le film avec Rodriguez.

L’histoire se concentre sur Gus, déterminé à se marier avant la naissance de son enfant. Cependant, pour que cela se produise, Shawn et Gus doivent d’abord retrouver le précédent mari de Selene (Jazmyn Simon). En parallèle, Lassiter (Timothy Omundson) doit prendre une décision au sujet du futur de sa carrière.

Au niveau du casting de Psych 3: This Is Gus, nous retrouverons donc une nouvelle fois James Roday Rodriguez, Dulé Hill, Maggie Lawson, Kirsten Nelson, Corbin Bernsen, Timothy Omundson et Jazmyn Simon.

Sage Brocklebank et Kurt Fuller sont également de retour, reprenant respectivement leurs rôles de Buzz McNab et Woody Strode, tandis que Curt Smith fera une apparition jouant lui-même.

En attendant, vous pouvez retrouver l’intégralité des épisodes de la série sur Amazon Prime Vidéo et vous pouvez même suivre notre guide des meilleurs épisodes.