Psych The Movie 2 : Shawn et Gus feront leur retour à Santa Barbara en juillet sur Peacock

Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus du retour de Shawn et Gus sur les écrans. Le duo iconique de Psych (disponible sur Amazon Prime Video en France) devait revenir avec un second film à la fin de l’année 2019, mais il faudra patienter jusqu’au 15 juillet pour que Peacock, la nouvelle plateforme de NBC Universal, ne le propose à l’occasion de son lancement officiel.

Intitulé Psych: Lassie Come Home, ce second téléfilm nous propose un retour aux sources avec une investigation prenant place à Santa Barbara. Après une embuscade, le chef de la police locale, Carlton Lassiter est laissé pour mort et se retrouve ainsi en convalescence dans une clinique. Dans un style très Hitchcockien, il commence à concevoir que des choses étranges se déroulent autour de lui.

Pour l’occasion, Shawn et Gus sont de retour en ville et ils sont forcés de naviguer leurs problèmes personnels, professionnels et possiblement surnaturels. Ils doivent alors tenter de résoudre l’affaire sans le soutien de la police, de ceux qu’ils aiment ou des redoutables pâtisseries de San Francisco. Ce qu’ils vont découvrir va changer à tout jamais leur relation.

La distribution de ce second film Psych réunit naturellement James Roday (Shawn), Dulé Hill (Gus), Timothy Omundson (Lassiter), Maggie Lawson (Juliet), Kirsten Nelson (Karen) et Corbin Bernsen (Henry).

Pour terminer, signalons que Psych: Lassie Come Home sera lancée en compagnie de la mini-série Brave New World, adaptation du classique de la littérature Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley avec Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story).

Tags : Psych Peacock moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.