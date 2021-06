Queen of the South Saison 5 : L’heure est aux adieux pour Teresa, fin de la série ce soir sur USA Network

La fin était annoncée depuis un moment et l’heure des adieux est donc arrivée. Le dernier épisode de la saison 5 de Queen of the South est en effet diffusé ce soir sur la chaine câblée américaine USA Network.

Quand Queen of the South débuta, nous rencontrions Teresa (Alice Braga) au moment où son histoire se terminait. Elle se faisait tirer dessus. On revenait alors au commencement pour découvrir comment elle était montée si haut et pourquoi on aurait voulu l’éliminer. L’épisode 9 de cette ultime saison nous ramène dès lors au coup de feu décisif. Et après, que se passe-t-il dans le final ?

Teresa est-elle vraiment morte ainsi ? Que va-t-il advenir de James (Peter Gadiot) après ce qu’il a fait ? Pote (Hemky Madera) n’a peut-être pas réussi à protéger Teresa, mais il peut encore se sauver lui-même et Kelly Ann (Molly Burnett). Tout n’est pas encore joué et ce final s’annonce donc plein de surprises.

Au casting de cette saison 5 de Queen of the South, nous retrouvons Alice Braga, Hemky Madera, Peter Gadiot, David Andrews, Molly Burnett, Vera Cherny, Ryan O’Nan et Pasha Lychnikoff.

