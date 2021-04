Queen of the South Saison 5 : Teresa revient pour la dernière fois, ce soir sur USA Network

Alors qu’il a été annoncé récemment que Queen of the South allait se conclure, la fin n’est pas encore là. En effet, la saison 5 qui est donc désormais la dernière de la série ne fait que débuter, ce soir sur la chaine américaine USA Network.

Voilà donc un an et demi que la saison 4 de Queen of the South s’est terminée sur la chaine américaine USA Network. Quand nous allons retrouver Teresa Mendoza (Alice Braga), elle sera toujours à La Nouvelle-Orléans après avoir repris le business d’El Gordo et elle doit naturellement défendre sa place alors qu’un nouvel ennemi fait surface.

Annoncé dans la saison 4, l’antagoniste de cette saison 5 est le Russe Kostya (Pasha Lychnikoff), un homme extrêmement dangereux, un criminel de guerre recherché par la CIA qui était jusque-là intouchable, mais son face à face avec Teresa pourrait bien changer cela.

Au casting de cette saison 5 de Queen of the South, nous retrouverons donc Alice Braga, Hemky Madera, Peter Gadiot, David Andrews, Molly Burnett, Vera Cherny, Ryan O’Nan et Pasha Lychnikoff.

