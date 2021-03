Pas de saison 6 pour Queen of the South, c’est la fin du voyage pour Teresa sur USA Network

Alors que la saison 5 de Queen of the South commençait à se dévoiler il y a quelques jours à peine avec une première bande-annonce, la série refait déjà parler d’elle pour une autre raison. USA Network annonce en effet que la série s’arrête là.

Il n’y aura donc pas de saison 6 de Queen of the South. La saison 5 qui débute le 7 avril prochain et qui se composera de 10 épisodes sera la dernière. Une annonce qui n’est pas surprenante, puisque USA Network a révélé son éloignement des séries, privilégiant les séries évènementielles et la Real TV. À l’exception de The Sinner, la chaine n’a plus de séries.

Quoi qu’il en soit, dans son ultime saison, nous allons donc retrouver Teresa Mendoza (Alice Braga) à La Nouvelle-Orléans. Après avoir repris, le business d’El Gordo et elle doit naturellement défendre sa place alors qu’un nouvel ennemi fait surface, le Russe Kostya (Pasha Lychnikoff). Extrêmement dangereux, ce criminel de guerre recherché par la CIA était jusque-là intouchable, mais son face à face avec Teresa pourrait bien changer cela.

Au casting de cette saison 5 de Queen of the South, nous retrouverons donc Alice Braga, Hemky Madera, Peter Gadiot, David Andrews, Molly Burnett, Vera Cherny, Ryan O’Nan et Pasha Lychnikoff.

