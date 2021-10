Queens Saison 1 : Quatre légendes du hip-hop des ’90s se réunissent dès ce soir sur ABC

Il y a quelques mois, Peacock proposait Girls5Eva sur un groupe de pop des ’90s qui se reformait aujourd’hui. ABC nous livre sa version sous la forme d’une série dramatique avec Queens dont la première saison débute donc ce soir sur la chaine américaine.

De quoi parle Queens ?

Scénarisée par Zahir McGhee, Queens nous parle de 4 femmes dans la quarantaine, Brianna (Eve), Jill (Naturi Naughton), Valeria (Nadine Velazquez) et Naomi (Brandy) qui sont devenues des légendes du hip-hop dans les années 90 quand elles ont trouvé le succès avec leur groupe Nasty Bitches. Elles avaient tout ce dont elles rêvaient, mais des conflits internes ont mis fin au groupe.

Aujourd’hui quarantenaires, elles se voient offrir l’opportunité de reconnecter avec ce succès passé. Elles décident de le faire à leur manière cette fois, mais retourner sur scène n’est pas une mince affaire après tant d’années à vivre une existence loin des projecteurs.

Le casting de Queens

La distribution principale de cette saison 1 de Queens s’articule donc autour du quatuor formé par Eve, Naturi Naughton (Power), Nadine Velazquez (Major Crimes, Six) et Brandy (Moesha). Elles sont accompagnées par Pepi Sonuga (Famous in Love) et Taylor Sele (P-Valley), ainsi que Precious Way, Cam’ron et Felisha Terrell qui sont annoncés dans des rôles récurrents.