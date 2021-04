Queer As Folk : Un seconde remake américain officiellement commandé par Peacock

Déjà transposée sur le petit écran américain par Showtime au début des années 2000, la série britannique Queer As Folk aura bientôt le droit à une seconde adaptation. Cette fois, c’est sur Peacock que cela se passera. Le service de streaming annonce ainsi officiellement la commande d’une nouvelle série.

Créée par Russell T Davies (It’s a Sin, Years and Years) et diffusée par Channel 4 entre 1999 et 2000, Queer As Folk marqua un tournant dans la représentation de la culture gay sur le petit écran britannique et fit de même dès 2000 sur la chaine câblée américaine Showtime avec un premier remake (qui dura 5 saisons). Les temps ont changé et Peacock veut nous proposer une « réimagination vibrante » de la série originale.

Développée par Stephen Dunn (Little America), cette nouvelle Queer As Folk prendra place à La Nouvelle-Orléans où nous suivrons un groupe d’amis dont la vie est bouleversée par une tragédie.

Si vous n’êtes pas familiers avec la série originale, elle débutait avec Nathan Maloney (Charlie Hunnam) faisant son entrée dans la communauté gay de Manchester où il rencontra Stuart Allen Jones (Aidan Gillen) et Vince Tyler (Craig Kelly), découvrant alors les excès de certains, les peurs d’autres et les obstacles qu’ils devaient tous confronter.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.