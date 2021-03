Une saison 2 pour Qui a tué Sara ?, Alex Guzmán revient en mai sur Netflix

Une semaine après la mise en ligne de la première saison, Netflix nous annonce que Qui a tué Sara ? reviendra pour une saison 2 qui est déjà en boite et qui n’attend donc plus qu’à être lancée, le 19 mai prochain.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de José Ignacio Valenzuela, Qui a tué Sara ? est un thriller qui nous parle d’Alex Guzmán qui a été condamné pour un crime qu’il n’a pas commis. Libéré après 18 ans passés derrière les barreaux, Alex veut se venger de Rodolfo Lazcano, l’homme responsable de l’homicide pour lequel il a été inculpé. Les choses se compliquent quand Alex entame une relation avec Elisa, la fille cadette de Rodolfo Lazcano, puis découvre que ce dernier est innocent et que le vrai responsable de sa disgrâce a su rester tout ce temps dans l’ombre.

En saison 2, Alex poursuivra sa quête de vérité, tentant d’en apprendre plus sur Sara et découvrant alors des faits toujours plus troublants sur sa sœur.

Au casting de Qui a tué Sara ?, nous trouvons Luis Roberto Guzmán, Manolo Cardona, Claudia Ramírez, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Eugenio Siller, Alejandro Nones, Ximena Lamadrid, Leo Deluglio, Andrés Baida, Ana Lucía Domínguez, Polo Morín, Fátima Molina, Héctor Jiménez, Marco Zapata, Juan Carlos Remolina et Iñaki Godoy.

