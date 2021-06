Quiz : Qui veut gagner des millions ? Le scandale britannique revisité ce soir sur TF1

Les séries britanniques ont le vent en poupe cette semaine à la télévision française. Ainsi, après The Cry et Flesh and Blood sur M6, on poursuit avec la minisérie Quiz, cette fois-ci diffusé sur TF1 dans son intégralité à partir de ce mercredi 30 juin à 21h05.

Série en trois épisodes réalisée par Stephen Frears (A Very English Scandal), adaptant la pièce du même nom, Quiz revisite donc le le scandale du jeu télévisé connu sous le nom Qui veut gagner des millions ? en France.

À la fin des années 90-début des années 2000 en Angleterre, la fameuse émission est un véritable hit pour ITV. C’est alors qu’arrive sur le plateau le major Charles Ingram (un toujours parfait Matthew MacFadyen) et que tout vacille. Avec sa femme Diana (Sian Clifford), ils vont être accusé d’avoir triché à l’aide d’un complice se trouvant dans l’audience.

Le réalisateur Stephen Frears et le scénariste James Graham dévoilent les dessous de cette histoire vraie avec un panache indéniable et sans concession, nous exposant les faits, puis nous offrant les arguments de la défense et de la partie adverse. C’est alors au téléspectateur d’avoir le dernier mot, comme il se doit. Et si vous ne pouvez pas voir la série sur TF1, sachez qu’elle est disponible sur Salto.

La distribution de Quiz réunit ainsi Michael Sheen (Prodigal Son) dans la peau du présentateur Chris Tarrant, Matthew Macfadyen (Succession) en tant que Charles Ingram et Sian Clifford (Fleabag) qui prête ses traits à Diana Ingram. La distribution est complétée par Helen McCrory et Mark Bonnar.

