Ragdoll Saison 1 : La traque du « tueur aux poupées » débute ce jeudi sur AMC+

La plateforme de streaming AMC+ poursuit le développement de son offre. Après l’Irlandaise Kin, c’est au tour de l’américano-britannique Ragdoll et son tueur en série sadique. Elle débute donc ce jeudi sur les écrans américains et prochainement sur Alibi en Angleterre – aucune information pour la France pour le moment.

De quoi parle Ragdoll ?

Adaptation du roman « Ragdoll » de Daniel Cole scénarisée par Freddy Syborn, ce thriller en six épisodes débute après que six personnes aient été assassinées, démembrées et cousues sous la forme d’un corps grotesque, surnommé « Ragdoll ». Le détective Nathan Rose (Henry Lloyd-Hughes), récemment réintégré, son meilleur ami et patron, le détective Emily Baxter (Thalissa Teixeira), et la nouvelle recrue de l’unité, le détective Lake Edmunds (Lucy Hale), sont chargés de cette affaire choquante.

Le « tueur aux poupées » nargue la police en lui envoyant une liste de ses prochaines victimes, avec le nom de Rose à la toute fin. Et avec ces victimes à protéger, les enquêteurs sont bientôt soumis à un examen public intense.

Le casting de Ragdoll

Au niveau de la distribution, cette saison 1 de Ragdoll réunit donc l’Américaine Lucy Hale (Pretty Little Liars) et les Anglais Henry Lloyd-Hughes (The Irregulars), Ali Cook et Thalissa Teixeira (Too Close, Baghdad Central).