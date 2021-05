Ghosts, Good Sam et CSI Las Vegas : les trailers des nouveautés CBS de la saison 2021-2022

Après NBC, FOX et ABC, ce fut au tour de CBS de dévoiler sa grille de l’automne 2021, mais aussi les premières images de ses nouveautés de la saison prochaine, dont le retour de CSI: Vegas aka Les Experts qui sera proposée le mercredi.

Le network américain a également dévoilé des bandes-annonces pour la comédie Ghosts, adaptation de la série britannique du même nom, ainsi que pour la série médicale Good Sam qui est annoncée pour la mi-saison.

CSI: Vegas

Une nouvelle page de l’histoire CSI s’écrit à la rentrée sur CBS lorsqu’une crise menace de mener le laboratoire d’analyse criminelle à sa perte. D’anciens investigateurs reviennent alors pour aider à remettre l’institution en forme. Un retour qui mettra en lumière toutes les récentes évolutions technologiques qui ont eu lieu pour aider à combattre le crime, associé naturellement aux classiques enquêtes de la franchise, avec une équipe qui suit les preuves pour découvrir la vérité. On retrouvera alors William Petersen et Jorja Fox qui reviennent pour reprendre leur rôle de Gil Grissom et Sara Sidle, et qui feront ainsi connaissance de la nouvelle équipe du labo menée par Maxine (Paula Newsome). Matt Lauria, Mandeep Dhillon et Mel Rodriguez complètent la distribution.

Ghosts

Remake de la série britannique du même nom, Ghosts suit Samantha (Rose McIver) et Jay (Utkarsh Ambudkar) qui hérite d’une belle maison de campagne pour rapidement découvrir que cette dernière tombe en ruines et qu’elle est également occupée par de nombreux fantômes des anciens résidents de la demeure. Rebecca Wisocky, Brandon Scott Jones, Danielle Pinnock, Asher Grodman, Richie Moriarty, Sheila Carrasco et Román Zaragoza complètent la distribution de cette série scénarisée par Joe Port et Joe Wiseman.

Good Sam (mi-saison)

Lorsque son étouffant patron (qui n’est autre que son père) tombe dans le coma, la talentueuse chirurgienne Samantha Griffith (Sophia Bush) a dû prendre les fonctions de son supérieur et ainsi appris à diriger au Lakeshore Sentinel Hospital. La situation se complique lorsqu’il sort de son coma, se remet et veut reprendre ses fonctions. Cela entraine une confrontation entre ancienne et nouvelle générations, anciennes et nouvelles méthodes.

Scénarisée par Katie Wech, Good Sam réunit donc Sophia Bush, Jason Isaacs, Edwin Hodge, Skye P. Marshall, Michael Stahl-David, Davi Santos, Omar Maskati et Wendy Crewson.

