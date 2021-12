Raised By Wolves Saison 2 : Mother et ses enfants reviennent dans un trailer et en février sur HBO Max

Après un peu plus d’un an d’absence, Raised By Wolves prépare son retour pour le début de l’année sur la plateforme de streaming HBO Max. La saison 2 arrivera ainsi sur les écrans américains le 3 février prochain (pas encore de date pour la diffusion en France sur Warner TV).

De quoi parle Raised By Wolves ?

Création d’Aaron Guzikowski, Raised By Wolves nous propulse dans un futur où la Terre est ravagée par une guerre de religion opposant l’Église Mithraïque, vénérant le dieu Sol, et des rebelles athées. Afin de sauver ce qu’ils peuvent de l’humanité, les croyants embarquent dans des arches spatiales devant les mener vers une exoplanète. Les forces rebelles, quant à elle, parviennent à envoyer une navette avec deux androïdes, Mother (Amanda Collin) et Father (Abubakar Salim), ainsi que des embryons. Ils espèrent coloniser la planète avant l’arrivée des croyants.

En Saison 2…

Pour le moment, aucun élément clé de l’intrigue de la saison 2 n’a été dévoilé. L’histoire reprendra après l’arrivée sur la planète d’un vaisseau des rebelles athées. Quelles que soient leurs ambitions, Mother ne perd jamais de vue sa mission : protéger ses enfants. De mystérieux dangers menacent la colonie et Marcus (Travis Fimmel), qui a perdu la tête et se pense désormais invincible, est plus déterminé que jamais à purifier la planète.

Le casting de Raised by Wolves

Le casting de Raised By Wolves réunit Amanda Collin, Travis Fimmel, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah et Ivy Wong. En saison 2, ils sont rejoints par Peter Christoffersen, Selina Jones, Morgan Santo, James Harkness, Kim Engelbrecht et Jennifer Saayeng.