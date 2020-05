Ramy Saison 2 : Ramy poursuit son voyage spirituel, dès aujourd’hui sur Hulu

Après une première saison (disponible en France sur StarzPlay) bien accueillie par la critique, la comédie Ramy est de retour sur Hulu pour une saison 2 qui est donc dès aujourd’hui mise en ligne sur le service de streaming américain.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Ramy Youssef, Ari Katcher et Ryan Welch, Ramy suit un américain musulman né de parents égyptiens qui ne sait pas où sa vie l’entraine. Ses parents désirent qu’il trouve une femme et fonde une famille, mais il n’est pas certain que c’est ce qu’il veut et, quand la start-up pour laquelle il travaille implose soudainement, il se retrouve toujours plus déconnecté, à la recherche d’une direction à suivre.

Dans la saison 2 qui, comme la première, se compose de 10 épisodes, Ramy poursuit son voyage spirituel, abandonnant la mosquée conservatrice de ses parents, ce qui le mène à rejoindre une nouvelle communauté musulmane, dirigée par Sheikh Ali (Mahershala Ali), et à embrasser plus profondément sa foi. Mais en refusant de prendre ses responsabilités, Ramy voit son monde s’écrouler autour de lui.

Au niveau de la distribution, la saison 2 de Ramy rassemble donc Ramy Youssef et Mahershala Ali, mais aussi Mohammed Amer, Hiam Abbass, Amr Waked, May Calamawy, Dave Merheje, Laith Nakli et Steve Way.

