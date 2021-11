Ray Donovan Le Film : La conclusion se dévoile avec un trailer à moins de deux mois de sa diffusion

Pendant un instant, Ray Donovan fut sur le point de devenir une série sans véritable conclusion. Lorsque Showtime a annulé la série après 7 saisons, l’histoire devait continuer et bien des choses étaient alors laissées en suspens. Autant dire que les fans étaient mécontents et il semble qu’ils ont su se faire entendre, car un film de conclusion a ensuite été commandé.

Ce dernier arrive dans moins de deux mois sur Showtime, et pour être plus précis, Ray Donovan: Le Film sera diffusé sur la chaine payante américaine le vendredi 14 janvier 2022. Un teaser a été mis en ligne pour annoncer la date.

Ray Donovan: Le Film reprend donc là où la saison 7 s’est arrêtée, c’est-à-dire avec Mickey dans la nature et Ray bien décidé à le retrouver avant qu’il ne fasse encore plus de dégâts. Alors que l’ultime confrontation entre les deux hommes apparait inévitable, l’histoire revient aux origines du conflit entre Mickey et Ray remontant à 30 ans et comment ce dernier a un impact sur celui qui se jour entre les Donovan et les Sullivan.

Ce film de conclusion Ray Donovan est réalisé par David Hollander qui a co-écrit le scénario avec Liev Schreiber. On retrouve également devant la caméra Jon Voight, Eddie Marsan, Dash Mihok, Pooch Hall, Kerris Dorsey, Katherine Moenning, Jon Voight et Kerry Condon. Ils sont rejoints par Chris Petrovski, AJ Michalka, David Patrick Kelly et Chris Gray.