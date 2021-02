Ray Donovan : Showtime annonce un téléfilm pour conclure la série après l’annulation surprise

Annulée après 7 saisons sans avoir fourni une véritable conclusion aux spectateurs assidus de la série, Ray Donovan va revenir pour rectifier cela. Showtime annonce en effet la commande d’un téléfilm.

Il y a maintenant un an que la chaine câblée américaine avait annoncé à la surprise générale que Ray Donovan ne reviendrait pas pour une saison 8. Cette dernière était déjà en développement à l’époque, l’histoire devant continuer sur sa lancée. La saison 7 avait laissé des choses en suspens et les fans ont fait connaitre leur mécontentement à Showtime. Visiblement, cela a aidé, puisque la série va faire brièvement son retour pour livrer cette conclusion attendue.

Tournée dans les mois qui viennent, ce téléfilm sera scénarisé par le showrunner David Hollander et Liev Schreiber. Pour ce qui en est de l’histoire, elle reprendra exactement où elle s’était arrêtée avec Mickey (Voight) qui est en fuite et Ray qui est déterminé à la stopper avant qu’il ne cause plus de dégâts. Par-dessus cela, d’ultimes révélations sur la famille exposeront tout ce qu’il fallait savoir sur des évènements de plus de 30 ans.

Pour ce qui en est du casting, il a pour le moment été confirmé que Liev Schreiber était de retour, naturellement, mais aussi Jon Voight et Kerris Dorsey. La diffusion de ce téléfilm Ray Donovan est annoncée pour 2022, nous en reparlerons donc avant cela. Cela vous laisse le temps de revoir les sept précédentes saisons.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.