Reacher Saison 1 : Le héros de Lee Child passe à l’action dans un trailer et en février sur Amazon Prime Vidéo

Après Bosch et Jack Ryan, c’est au tour de Jack Reacher d’avoir le droit à sa série Amazon Prime Video avec Reacher dont le premier trailer vient d’être dévoilé en même temps que la date de lancement pour la saison 1, le 4 février 2022.

De quoi parle Reacher ?

Déjà adaptées au cinéma avec Tom Cruise dans le premier rôle, les aventures de Jack Reacher trouvent leurs origines dans les livres de la série littéraire écrite par Lee Child. Développée par Nick Santora, la saison 1 de Reacher se basant sur le roman « Du fond de l’abîme » (Killing Floor).

Quand Jack Reacher, ancien officier de la police militaire, est accusé à tort de meurtre, il se retrouve au milieu d’une conspiration où nagent flics corrompus, hommes d’affaires louches et politiciens sournois. Grâce à son intelligence, il doit découvrir ce que cache la ville de Margrave, en Géorgie.

Le casting de la saison 1 de Reacher

Avec Alan Ritchson (Titans), la distribution de cette saison 1 de Reacher rassemble Malcolm Goodwin (iZombie), Willa Fitzgerald (Scream), Chris Webster (Most Dangerous Game), Bruce McGill (Rizzoli & Isles), Maria Sten (Swamp Thing) et Hugh Thompson (Chapelwaite), Kristin Kreuk (Burden of Truth), Marc Bendavid (Good Witch), Willie C. Carpenter (Devious Maids), Currie Graham (Murder in the First) et Harvey Guillén (What We Do in the Shadows).