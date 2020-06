Pas de saison 2 pour Reprisal, Hulu met un terme à la vengeance de Doris

Proposée par Hulu au début du mois de décembre 2019, Reprisal n’avait pas donné de ses nouvelles jusque-là. Il apparait maintenant que le service de streaming a annulé discrètement la série il y a peu.

En janvier dernier, Hulu évoquait le fait que la série trouvait doucement son public et qu’il faudrait attendre avant qu’une décision soit prise. Visiblement, la série n’a pas su séduire assez de monde en ce début d’année. Ainsi, il n’y aura pas de saison 2 pour Reprisal qui n’offrira donc pas de conclusion à son intrigue principale.

Si vous n’êtes pas familiers avec création de Josh Corbin (StartUp), Reprisal est décrite comme étant un thriller « hyper-noir » dont l’histoire se centre sur une femme fatale qui a se lance dans une quête de vengeance visant son frère et son gang. Une affaire de famille qui a mal tourné en somme. L’intrigue débute ainsi avec Katherine Harlow (Abigail Spencer) qui est laissée pour morte. Des années plus tard, elle s’est refait une vie sous le nom de Doris Dearie et un évènement la pousse à sortir de l’ombre. Elle est déterminée à se venger et rien ne pourra l’arrêter. Pour arriver à ses fins, elle est prête à tout et trouve des associés pour mener à bien son plan. Lire notre article sur la saison 1 pour en savoir plus.

Au casting de cette unique saison de 10 épisodes de Reprisal, Abigail Spencer était entourée par Rodrigo Santoro, Mena Massoud, Bethany Anne Lind, Rhys Wakefield, Madison Davenport, Lea DeLaria, Gilbert Owuor, David Dastmalchian, W. Earl Brown, Craig Tate, Wavyy Jonez, Shane Callahan et Rory Cochrane.

