Reservation Dogs Saison 1 : Quatre adolescents amérindiens se lancent dans la criminalité, dès aujourd’hui sur Disney+

Suite au succès de la série What We Do in The Shadows sur laquelle il est producteur exécutif, Taika Waititi (Thor Ragnarok) a poursuivit sa collaboration avec FX avec la nouvelle comédie Reservation Dogs. Diffusée cet été sur FX On Hulu, la série qui été renouvelée pour une saison 2 arrive dès aujourd’hui en France sur Disney+.

De quoi parle Reservation Dogs ?

Co-créée avec Sterlin Harjo, Reservation Dogs tient donc son titre du film de Quentin Tarantino Reservoir Dogs, et nous invite d’ailleurs à suivre un petit groupe de criminels. Si ce n’est que celui-ci n’est pas armé comme le groupe de Tarantino.

Plus spécifiquement, la série prend place à Okmulgee, Oklahoma (capitale de la nation creek) et s’intéresse à quatre adolescents amérindiens qui occupent leurs journées en commettant des crimes… et parfois en combattant le crime.

Le casting de la saison 1 de Reservation Dogs

La saison 1 de Reservation Dogs met donc à l’affiche D’Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis et Lane Factor, mais aussi Tamara Podemski, Zahn McClarnon, Macon Blair, Kirk Fox, Matty Cardarople, Dallas Goldtooth et Bobby Lee.