Reservation Dogs Saison 1 : La comédie de Taika Waititi se dévoile avec un trailer à moins d’un mois de son lancement sur FX on Hulu

Suite au succès de la série What We Do in The Shadows sur laquelle il est producteur exécutif, Taika Waititi (Thor Ragnarok) poursuit sa collaboration avec FX avec la nouvelle comédie Reservation Dogs, qui sera lancée le 9 août sur FX On Hulu et que l’on découvre un peu dès à présent avec une bande-annonce.

Co-créée avec Sterlin Harjo, Reservation Dogs tient donc son titre du film de Quentin Tarantino Reservoir Dogs, et nous invite d’ailleurs à suivre un petit groupe de criminels. Si ce n’est que celui-ci n’est pas armé comme le groupe de Tarantino.

Plus spécifiquement, la série prend place à Okmulgee, Oklahoma (capitale de la nation creek) et s’intéresse à quatre adolescents amérindiens qui occupent leurs journées en commettant des crimes… et parfois en combattant le crime.

La saison 1 de Reservation Dogs met donc à l’affiche D’Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis et Lane Factor, mais aussi Tamara Podemski, Zahn McClarnon, Macon Blair, Kirk Fox, Matty Cardarople, Dallas Goldtooth et Bobby Lee.

