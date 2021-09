Une saison 2 pour Reservation Dogs, Bear, Elora, Cheese et Willie reviendront sur FX on Hulu

En plus d’un très bon accueil critique, il apparait que la nouvelle Reservation Dogs a également séduit les spectateurs de FX on Hulu. La comédie vient en effet d’être officiellement renouvelée, elle reviendra l’année prochaine avec une saison 2.

Cette annonce a été faite alors que la première saison est toujours en cours de diffusion. La conclusion est annoncée pour le 20 septembre sur le diffuseur américain.

De quoi parle Reservation Dogs ?

Co-créée par Taika Waititi (What We Do in The Shadows) et Sterlin Harjo, Reservation Dogs tient son titre du film de Quentin Tarantino Reservoir Dogs, et nous invite ainsi à suivre un petit groupe de criminels. Plus spécifiquement, la série prend place à Okmulgee, Oklahoma (capitale de la nation creek) et s’intéresse à quatre adolescents amérindiens qui occupent leurs journées en commettant des crimes… et parfois en combattant le crime.

La saison 1 de Reservation Dogs met donc à l’affiche D’Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis et Lane Factor, mais aussi Tamara Podemski, Zahn McClarnon, Macon Blair, Kirk Fox, Matty Cardarople, Dallas Goldtooth et Bobby Lee.

Tags : FX On Hulu moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.